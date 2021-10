Klaus Iohannis, atac către Ungaria. Ce l-a deranjat pe președinte: ‘Un văr de-al treilea care calcă în străchini’

Klaus Iohannis vine cu declarații despre poziția Ungariei privind Transilvania. Ce spune șeful statului despre acest subiect și care sunt lucrurile care îl deranjează în mod special?

Președintele României a fost prezent în cursul zilei de vineri la dezbaterea Forumului european ‘Carol cel Mare’. Șeful statului s-a arătat deranjat de poziția Ungariei în privința Tratatului de la Trianon. Cel din urmă a declarat că: „mă enervează ba chiar mai mult decât pe dumneavoastră afirmațiile lor.”

Klaus Iohanni a subliniat și că el este din Transilvania și că „noi am decis prin vot popular să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni, a fost dreptul nostru de autodeterminare”.

Oficialul a fost întrebat în cadrul dezbaterii de la Aachen de “un vecin care are uneori atitudine antieuropeană şi care pune sub semnul întrebării frontierele Trianonului”. Acesta a explicat situația folosindu-se de grade de rudenie dintr-o familie, implicit referindu-se la subiectul Transilvania-Ungaria.

Acesta este de părere că trebuie ca lucrurile să fie spuse foarte clar, ulterior procesul să continue în mod normal.

În același timp șeful statului a făcut referire la contextul istoric legat de Trianon. El a subliniat că nu dorește nimeni să pună sub semnul întrebării niște procese istorice.

„Știu, clar că vorbiți de țara noastră vecină, și pe mine mă enervează ba chiar mai mult decât pe dumneavoastră afirmațiile lor despre Trianon. Eu sunt președintele statului, eu sunt din Transilvania, noi am decis prin vot popular, adică noi ca popor am zis ca vrem să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni, a fost autodeterminarea, dreptul nostru de autodeterminare.

Transilvania așa a devenit parte a României. Atunci Transcarpatia a devenit parte a Ucrainei și așa mai departe. Dar toate acestea nu trebuie, nu se dorește, nu vrea nimeni să le facă retroactive, nu vrea nimeni să pună sub semnul întrebării niște procese istorice. Poate că asta fac niște populiști, dar populiștii aceștia, asta este, există în Europa și cred că ei nu pot fi combătuți decât prin rezultate”

Klaus Iohannis