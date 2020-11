Klaus Iohannis a promulgat legea acum. Milioane de români sunt vizați. Intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021

Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care modifică plafonul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați. Prevederile legii intră în vigoare din data de 1 ianuarie 2021.

Conform legii pentru modificarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, plafonul în acest caz se modifică de la 450.000 de lei la 140.000 de euro. Astfel, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale. În calcul intră și terenul pe care sunt construite, care include și amprenta la sol a acesteia.

Prin locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege: livrarea de locuințe care au o suprafață utilă până în 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu trec de suma de 140.000 de euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice.

Suprafața utilă a imobilului este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare. Prevederile acestei legi vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021, scrie economica.net.

Prin programul „Noua Casa” se vor acorda doua categorii de credite pentru locuințe noi. Prin locuință nouă se înțelege orice locuință, recepționată la terminarea lucrărilor, cu cel mult 5 ani înainte de data solicitarii creditului garantat precum și locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat respectiv:

1) credite de pana la 140.000 de euro pentru care se percep un avans de 15% si se acorda o garantie in nume si cont stat in valoare de 60%;

2) si credite de pana la 70.000 de euro cu un avans de 5% si o garantie in nume si cont stat de 50%”.

Efectele proiectului

Principalul obiectiv al noului program guvernamental este de a face mai ușoară achiziția de locuințe adaptate standardelor de locuire moderne, creșterea calității spațiului de locuit și a spațiilor comune, dar și reducerea riscului seismic prin favorizarea achiziționării de locuințe noi, consolidate sau reabilitate. Un alt efect va fi stimulatarea pieței construcțiilor și a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viață adaptat realităților actuale.