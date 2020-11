MAI are dovada iresponsabilității. Zece motive halucinante cu care cetățenii au argumentat părăsirea locuinței după ora 23:00

Pandemia este considerată de mulți dintre români o glumă, ceea ce se poate observa și în numărul mare de cazuri zilnice. În ciuda restricțiilor introduse luni, cetățenii nu își pot asuma noile reguli, motiv pentru care găsesc cele mai neașteptate răspunsuri pentru a le oferi polițiștilor. MAI a postat în cursul serii de miercuri o listă cu răspunsuri „haioase” oferite de șoferii din trafic care au încălcat legea.

Potrivit noilor reguli, orice persoană care iese afară după ora 23:00 trebuie să dețină o declarație pe propria răspundere în care să scrie motivul deplasării. Din păcate, în România , regulile sunt făcute de multe ori pentru a fi încălcate, ceea ce se întâmplă și în cazul restricțiilor anti-COVID-19. În ciuda sutelor de controale anunțate de autorități, românii nu au nicio reținere în a ieși afară după ora 23:00, ba mai mult, fără declarație.

Surprinși în fapt de polițiști, mulți șoferi s-au aratat indiferenți cu privire la regulile impuse de autorități, găsind motiv de glumă din această situație. MAI a publicat ieri seară pe Facebook cateva dintre argumentele pe care polițiștii le-au auzit în trafic.

„1. – Nu am televizor acasă. Merg la prietena mea.

– Și domnul din partea dreaptă?

– El are televizor, dar e stricat! Scrie și în declarație.

2. Am avut declarația în mână, dar n-am fost atent o secundă și am pierdut-o.

3. În declarație scrie să o completez când ies din casă. Eu de duminică nu am ajuns acasă.

4. Mă credeți că scriu urât?

5. Vreau să văd ordinul de serviciu și vă arăt și eu declarația.

6. Nu vă mint, dom`ne, recunosc… m-a dat afară din casă. Ce era să fac?

7. Eu chiar vă căutam să vă spun că nu e corect de la ora 23.00. Măcar până la 12 noaptea să avem voie.

8. Pe cuvânt că intram în casă, dar mai am exact 500 de pași și mă premiază telefonul.

9. Merg la farmacie să-mi iau un medicament.

– Vă simțiți rău?

– Nu, nu, dar ziceam să am în casă.

10. Am vrut să verific dacă vă faceți treaba! Felicitări, domnilor!”