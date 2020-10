Klaus Iohannis a făcut anunțul neașteptat. Când va deveni masca obligatorie și pe stradă

În condițiile creșterii numărului de noi infectări, Klaus Iohannis a vorbit astăzi despre noile restricții ce se vor lua. Printre acestea a vorbit și despre obligativitatea purtării pștilor pe stradă. Această nou conferință vine pe fondul creșterii numărului de infecții și la nivelul Capitalei.

În conferința de presă, din această seară, Klaus Iohannis a discutat de noile măsuri ce se impun, având în vedere numărul mare de noi cazuri de infecție. În această dimineață, două instituții importante ale Capitalei anunțau date diferite despre aceste noi infecții.

INSP anunța, în primă fază 3,1 la mia de locuitori, ca mai apoi să schimbe cifra la 2,6. În același timp, într-o altă conferință de presă, Prefectul Capitalei, anunța o altă cifră. Alocuțiunea din această seară a președintelui a încercat să facă puțină lumină în acest caz.

Recomandarea sa a fost ca totți locuitorii Capitalei să poarte masca de protecție, chiar și pe stradă. A accentuat ideea obligativității purtării măștilor pe stradă, dacă numărul va crește mai mult decât este acum.

”Este recomandarea pe cae am făcut-o imediat după ce am finalizat vizita la INSP, unde am discutat cu experții de acolo această chestiune.”, a declarat Klaus Iohannis.