Klaus Iohannis a făcut anunțul. Când ar putea să aibă România un nou guvern

Klaus Iohannis a afirmat, în cursul zilei de ieri, că sectorul digital ar trebui să nu fie considerat o prioritate pentru niciun Guvern. Ceea ce a atras atenția a fost faptul că a dezvăluit când ar putea România să aibă alt guvern. Ce declarații a făcut președintele țării?

Președintele României a afirmat, în cadrul evenimentului GoTech World, că sectorul digital ar trebui să nu reprezinte o prioritate pentru guvern„ care speră că va veni săptămâna viitoare”, după moțiunea de cenzură. Ca de obicei, Iohannis și-a susținut părerea din ultimii ani despre PSD, spunând că formațiunea nu a dat dovadă de predictibilitate în anii de la conducere, ci mai degrabă de incompetență.

„Pentru următorii ani, consider că sprijinirea sectorului digital ar trebui să se afle cu titlu de prioritate zero pe agenda oricărui guvern, care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine a oricărei guvernări responsabile, dar, cum am văzut în ultimii ani, din păcate orice, numai predictibilitate nu am avut. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esenţiale economiei naţionale, şi nici asupra incapacităţii acestui partid de a înţelege că administraţia trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranţa şi perspectiva. Am fost şi voi rămâne în continuare un promotor al unei economii de piaţă autentice şi al unei guvernări responsabile”

Klaus Iohannis