400.000 de bugetari ar putea fi concediați. Anunțul făcut de un apropiat al lui Klaus Iohannis

Scenariul prezentat de către investitorii germani a șocat o mare parte din români. Nu mai puțin de 400.000 de bugetari ar putea să fie concediați. De ce se va întâmpla acest lucru și ce afirmă președintele Camerei de Comerț Româno-Germane?

Un Guvern care are prim-ministru tehnocrat urmează să ajungă la putere anul viitor. Acesta va lua măsuri vizavi de disponibilizarea a 400.000 de bugetari, mai apoi se va lua decizia de a se renunța la cota unică de impozitare, adoptându-se impozitarea progresivă, a transmis Dragoș Anastasiu, în cursul zilei de marți. Președintele Camerei de Comerț Româno-Germane a vorbit pe larg despre măsurile aferente.

Din păcate, în următorii trei ani (cel puțin) nu vor mai exista bani pentru plățile pensiilor și salariilor bugetarilor în conformitate cu actuala Lege a Pensiilor și a Salariaților. În acest context, singura măsură pentru Guvern de a putea obține bani la buget ar rămâne renunțarea la cota unică de impozitare. „În anii 2020, 2021, 2022 și așa mai departe, nu sunt bani pentru a plăti salariile și pensiile conform actualei Legi a Pensiilor și a Salarizării Unitare. Nu sunt bani!”, a declarat Dragoș Anastasiu

„O sa încerce să se atingă, unii de ei, în următorul an, dacă se poate, printr-un Guvern care nu o să aibă la vârf coloratura politică, să se atingă de Legea Pensiilor, cu pensiile speciale și cu salarizarea unitară, dar în special prin diminuarea numărului de bugetari de la 1.200.000 la 800.000, printr-o schimbare la nivel de administrație. Nu o sa mai fie 42 de județe, ci 8 regiuni, n-o să mai fie 3.000 de unități administrativ-teritoriale, ci 1.000, și de acolo dăm afară 400.000 de oameni, de care mediul privat are nevoie, ca sa zic așa. Depinde cine iese de acolo, că de unii s-ar putea să n-avem nevoie, că va fi mai rău decât așa”

Dragos Anastasiu