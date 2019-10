Klaus Iohannis a dezvăluit motivele pentru care PSD nu va mai câştiga alegerile în următorii ani. Lovitură mare pentru Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis a dezvăluit motivele pentru care PSD nu va câștiga alegerile în următorii ani, deși, în pofida tuturor, au destui simpatizanți pentru a-i aduce sus din nou.

Klaus Iohannis, motivele pentru care PSD nu va mai câştiga alegerile în următorii ani

Klaus Iohannis și-a prezentat, duminică, programul prezidențial ”Împreună pentru România normală”, în contextul în care a criticat guvernul Dăncilă, arătând un lucru pe care, de altfel, îl știm cu toții, că țara noastră este prima la capitolul sărăciei și ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile din Uniunea Europeană.

De asemenea, șeful statului a susținut că guvernarea PSD a neglijat investițiile în infrastructura de transport, în spitale și școli. Președintele a menționat și că o mare parte din creșterile de venituri s-a dus în importuri, dobânzi, inflație record și deficite comerciale.

”Această situație nu mai poate continua”

„După ani de guvernare social-democrată, ţara noastră, din păcate, este încă prima la sărăcie şi ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile dintre toate statele Uniunii Europene. Trist. Prin actualele politici defectuoase, autorităţile nu corectează dezechilibrele şi nici nu dau încredere cetăţenilor că sistemul de pensii sau cel de asistenţă socială sunt echitabile şi sustenabile pe termen lung.

Această situaţie nu mai poate continua. Avem nevoie de o viziune pe termen lung, care să cuprindă soluţii şi măsuri reale de sprijin pentru toate categoriile sociale, inclusiv în ceea ce priveşte natalitatea, pensionarea sau inserţia pe piaţa muncii”, a spus Iohannis.

România, codașă la…toate

Președintele a precizat că România are nevoie de investiții în infrastructură, îndeosebi în cea de transport. În plus, a afirmat că industria auto, sectorul IT, agricultura, sectorul energetic și turismul constituie ”veritabile surse de avantaje competitive”.

„Din păcate, şi în această privinţă stăm foarte prost în rândul statelor Uniunii Europene, pentru toate tipurile de transport: rutier, feroviar, maritim sau aerian. Iar PSD ştie bine de ce – pentru că au dorit să ţină avioanele la sol şi promisiunile în aer!”, a mai spus șeful statului.