Klaus Iohannis a dat cărțile pe față. Adevărul despre casele sale: “Cred că lumea s-a convins până acum”

Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidențiale, a susținut, miercuri, o conferință de presă la sediul central al partidului pe care îl reprezintă, în cadrul căreia a răspuns mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Printre altele, președintele a vorbit și despre acuzele care i se aduc în ceea ce privește bogăția declarației sale de avere. Mai exact, casele. Care este adevărul?

Șase sași în șase saci, problema Vioricăi Dăncilă, elucidată de Iohannis. Președintele a susținut o conferință de presă, miercuri seară, 13 noiembrie, la sediul central al PNL. Este prima conferință de presă în campania electorală și prima susținută în afara Administrației Prezidențiale. Întrebările ziariștilor au curs, iar cele mai multe dintre ele au fost legate de acuzațiile adversarului PSD la prezidențiale. Klaus Iohannis a declarat că Viorica Dăncilă ”este prost informată”, el neavând șase, ci cinci case, una fiind eliminată între timp, și că în privința acestora nu își reproșează nimic.

„Doamna Dăncilă este prost informată. Nu știu cine o informează pe doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6, sunt 5 case, între timp, pentru că una a fost eliminată. Aceasta chestiune a apărut când am venit eu în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de aceștia în campania electorală. Vă dați seama câtă investivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieșit. Cred că lumea s-a lămurit între timp”, a afirmat Iohannis.

Cât despre cumpărarea lor, președintele a declarat că totul s-a desfășurat într-un mod legal, astfel că nu își reproșează nimic. De asemenea, a precizat că ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile.

„Le-am cumpărat într-un mod absolut legal și cinstit, iar ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile și am auzit, parcă doamna Dăncilă a zis că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă și să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, a complet Klaus Iohannis.