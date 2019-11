Câte vacanțe a avut, de fapt, Iohannis în primul mandat de președinte al României. Chiar el a recunoscut

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă de miercuri, 13 noiembrie, câte vacanțe a avut, de fapt, în primul mandat de lider al statului.

Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă, miercuri seară, 13 noiembrie, la sediul central al PNL. Este prima sa conferință de presă în campania electorală și prima susținută în afara Administrației Prezidențiale. Întrebările jurnaliștilor au curs, iar cele mai multe l-au făcut pe șeful statului să surâdă. Printre ele s-a strecurat și una legată de vacanțele sale din primul mandat de președinte al României, despre care contracandidații lui au spus că ar fi prea dese.

„Săptămânile de lucru arată diferit. De regulă, începe luni și se termină vineri sau sâmbătă. În chestiune vacanțelor sper că românii au văzut cum merg câte o zi la munte, să discut cu români. Am fost plecat în total în trei vacanțe în cinci ani. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat.

Președintele nu are dreptul la concediu pentru că munca lui nu poate fi preluată de nimeni. Și când am plecat în vacanță mi-am luat mapa și am lucrat pe documente, inclusiv pe telefon. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc, fiindcă am stat să păzesc România de pesedinști”, a spus Klaus Iohannis, întrebat care sunt vacanțele în care a plecat de când este președinte.