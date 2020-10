Kira Hagi are un nou iubit?! Cu cine a apărut în București: cât de bine se simțeau cei doi

Kira Hagi, fiica celebrului Gică Hagi, a fost surprinsă de fotoreporterii Spynews în compania unui tânăr misterios. Cei doi au petrecut ceva timp în mașină, la ceas de seară, discutând.

Kira Hagi, surprinsă în compania unui tânăr. Fata ”Regelui” are un nou iubit?

Gică Hagi are multe momente de mândrie. În timp ce fiul lui, Ianis, are rezultate excepționale în sfera sportivă, fiica sa, Kira, strălucește ”pe scândură”. Aceasta și-a făcut debutul ca actriță în toamna anului 2019. Ea a jucat într-un film regizat de Toma Enache, care prezintă povestea unui compozitor în penitenciar. Cu un an în urmă, Kira era felicitată de ambasada Statelor Unite din România după ce a fost premiată pentru un scurtmetraj la Los Angeles. Ea a primit un premiu pentru un film realizat de ea după ce a terminat Academia de Teatru și Film New York din LA.

Cât despre partea sentimentală, până acum a fost o enigmă. Kira a fost observată în compania unui băiat. Cei doi au petrecut ceva timp în mașină, discutând. Ambii păreau să se bucure de ipostaza în care se aflau, cei doi zâmbind și râzând pe tot parcursul serii. După alte câteva minute de mers cu mașina, Kira a parcat în dreptul unei guri de metrou, loc în care tânărul respectiv a coborât.

Video, AICI.

Fata a predat cursuri de actorie pentru copii

În 2019, actrița Kira Hagi a susținut un curs de actorie pentru copii la DallesGO, una dintre cele mai cunoscute platforme de cursuri interactive din țara noastră.

Ea a început să joace pe scenele de teatru din București sub coordonarea lui Filip Ristovski.

„Am descoperit că sunt atrasă de artă de când eram foarte mică. Și cam pe la 12 ani am început din proprie inițiativă să fac cursuri opționale de actorie. La 16 ani jucasem deja în patru piese pe scenele teatrelor din București, primeam rolul principal înr-un film drăguț pentru tineri și la 19 ani primeam o bursă la New York Film Academy, care avea Universitatea în L.A., lângă Universal Studio și îl avea pe Al Pacino în board.

Am jucat în filme studențești, am făcut și un scurt metraj care a primit un premiu local pentru regie și interpretare, iar acum lucrez la câteva proiecte în țară și printre toate acestea mă pregătesc să îi cunosc pe mini cursanțîi DallesGO!”, a mărturisit Kira Hagi.