Keo a dat vestea cea mare. Fostul iubit al Andreei Bălan este în culmea fericirii

Keo a anunțat vestea cea mare. El și familia sa s-au mutat în casă nouă. Mutarea în casa nouă s-a făcut exact înainte de intrarea în izolare, astfel că artistul s-a ferit de coronavirus cu familia, cu soția și cu fiica lor, în noul cămin.

Keo a anunțat vestea cea mare. Fostul iubit al Andreei Bălan, în culmea fericirii

Keo, Misty și fetița lor s-au mutat în casă nou exact la începutul izolării, pe la sfârșitul lunii februarie, astfel că perioada pe care a stat-o în casă a tot găsit câte ceva de făcut. „Ne-am descoperit într-un nou cadru. Am reuşit să ne mutăm cu trei săptâmâni înainte de izolare într-o casă nouă şi practic ne-am ocupat de asta. Tot timpul e ceva de făcut’’, a mărturisit Keo.

Dacă evenimentele artistice au fost anulate, cântărețul a putut să stea mai mult cu familia. „Nu ştiu dacă ne-a priit perioada de izolare, dar am încercat să trecem peste chestia asta cât mai bine, cât mai frumos. A fost bine că am petrecut mult timp în familie şi cu cea mică. În rest, nu putem spune că ne bucură această situaţie. Sperăm ca lucrurile să se remedieze cât mai repede, mai ales că am remarcat că e din nou o creştere a cazurilor”, a mai spus Keo.

Cine l-a inspirat pe Keo în cariera de artist

Pe de altă parte, Keo se consideră copilul regretatlui Mihai Constantinescu. De mic mergea la concertele acestuia.”Eram foarte mic când intram în culise, cred că aveam vreo 4-5 ani. Îmi aduc aminte perfect. La un moment, eu eram, pentru Mihai Constantinescu, copilul care chema pe ceilalți copii să urce pe scenă la O lume minunată.

Eu mă duceam și îi aduceam. Multe dintre spectacole erau organizate de tatăl meu, mai ales pe litoral. Am avut acest univers în care eu din start m-am născut. Dar ce mi-a declanșat declarația pentru muzică… clar… au fost doi artisti pe care atunci cand i-am auzit pentru prima oară, m-au bulversat complet, mi-au bulversat complet existența. Este vorba despre Michael Jakcson și de Prince de care m-am îndrăgostit practic în același timp”, spunea Keo.