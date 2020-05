EXCLUSIV. Reacția lui George Burcea după ce Andreea Bălan a reluat legătura cu Keo. Surpriza e totală

George Burcea nu a fost deloc uimit atunci când a aflat că cea care îi este, încă, soție, Andreea Bălan, îi dă târcoale fostului iubit, Keo. Noi am aflat care a fost reacția actorului!

Se află în centrul unui nou scandal!

În ultimele trei luni, numele Andreei Balan este pe buzele tuturor, după ce aceasta a fost părăsită de tatăl fiicelor sale, George Burcea, la numai șase luni de la nuntă. Actorul și-a motivat abandonul prin faptul că pur și simplu nu o mai iubește pe artistă și că nu se simte sprijinit, ascultat. Între timp, artista a băgat actele divorț și la tribunal, însă nu a fost dat un termen datorită stării de urgență din România, instaurată de criza de coronavirus. Despre certurile și contrele dintre cei doi s-au scris, deja, sute de articole. Acum, Andreea este în centrul atenției prin intermediul altui scandal.

Frumoasa blondină a început să îi dea like uri fostului său iubit, Keo, de care s-a despărțit după o relație de șapte ani, din cauza faptul că artistul a înșelat-o ani la rând cu o altă blondă focoasă, Misty, cu care în prezent are și o fetiță. Alexandra Pavel, pe numele său real, a fost extrem de deranjată de faptul că Andreea îi dă târcoale lui Keo, și a avut grijă să o “taxeze” prin intermediul site-urilor de socializare. Așa cum era de așteptat, Andreea Bălan a avut o replică pe măsură:

“Vreau să dezmint faptul că sunt interesată să mă împac cu fostul meu iubit. Nu mă interesează nimeni din trecutul meu, nu mă reîntorc unde am mai fost. Nu am sentimente pentru niciun fost partener, dar asta nu înseamnă că nu pot aprecia o reprezentație muzicală. Iar persoanelor care vor să își facă reclamă pe spatele meu, le sfătuiesc să tacă și să rămână în anonimat, că un like nu a omorât pe nimeni. Să nu mai fie geloase și să își vadă de viețile lor. Să stea liniștite acolo, pentru că nu vreau să mă împac cu nimeni”.

Nu este gelos pe bărbații care apar în viața Andreei!

Așa cum era de așteptat, George Burcea este și el la curent cu noul scandal în care este implicată mama copiilor săi. Deși la prima vedere am putea crede faptul că Andreea a reluat legătura cu Keo pentru a-l face gelos pe cel care îi este, încă, soț, actorul nu este deloc interesat de ce face blondina. Mai mult, el nu a dorit să facă vreun comentariu public pe marginea acestui subiect, însă a mărturisit apropiaților faptul că se aștepta la un astfel de gest din partea ei:

“George este cât se poate de împăcat cu decizia lui și chiar își dorește ca Andreea să își refacă viața alături de un alt bărbat, în speranța că așa se va liniști. Se aștepta ca ea să înceapă să reia legătura cu foștii iubiți sau să apară personaje noi în peisaj. Adică se aștepta să facă ceva prin care să încerce să îi stârnească gelozia, însă nu este cazul. Din contră, chiar i se pare deplasat faptul că Andreea a băgat ceartă între Keo și Misty”, ne-au mărturisit surse din anturajul acestuia.