Keanu Reeves arată senzațional la vârsta de 56 de ani! Femeile sunt înnebunite când îl văd pe stradă

Keanu Reeves frânge inimi și la 56 de ani. Cum arată acum celebrul actor? Este considerat cea mai atipică personalitate de la Hollywood.

Cunoscutul star de la Hollywood a împlinit 56 de ani pe data de 2 septembrie. Deși a revenit în fața publicului din toată lumea cu o relație pe care nimeni n-a văzut-o venind, după 20 de ani de singurătate, acesta încă este vânat de fane. Multe dintre doamnele și domnișoarele zilelor noastre oftează după acesta, majoritatea și pentru că este una dintre cele mai atipice apariții de pe micile ecrane. Vedeta este foarte rezervată, prezentă foarte puțin pe TV și duce o viață pe cât se poate de simplă și modestă, cu toate că ar avea cum să se lăfăie în lux așa cum fac mulți dintre colegii săi de breaslă.

Artistul a povestit câteva amănunte neștiute despre viața și cariera sa în cadrul unui interviu pentru revista GQ. Reeves a vorbit despre ce înseamnă Hollywoodul și despre tot ceea ce iubește și urăște la el. Din păcate, a început cu lucrul cel mai dureros, faptul că a fost marginalizat în industria filmului timp de peste un deceniu. „Am trăit în închisoarea filmelor”, a spus el.

„Adevărul e că nu îmi închipuiam la 22 de ani că voi juca la 54 în filme atât de solicitante fizic. Nu m-am gândit prea mult la cariera mea viitoare sau la ceea ce se va întâmpla, până de curâng, când am împlinit 40 de ani. Banii nu înseamnă nimic pentru mine. Aș putea trăi încă două secole din ceea ce am agonisit. Ideea mea de fericire este să dorm alături de persoana pe care o iubesc, să împart cina cu prietenii și să merg cu motocicleta. Nu are nimic în comun cu un cont în bancă cu multe zerouri”

Keanu Reeves (Sursa: gq.com)