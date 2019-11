Keanu Reeves, apariție surpriză pe covorul roșu. Cum arată noua iubită a actorului

Keanu Reeves și-a făcut apariția pe covorul roșu alături de iubita sa. Cea care i-a furat inima se numește Alexandra Grant. Aceasta a reușit să-i intre în grații actorului care și-a promis ca niciodată să nu-și mai facă vreo relație, după decesul femeii care urma să-i aducăun copil pe lume. Cum arată Alexandra și cu ce se ocupă?

Alexandra Grant este femeia care a reușit să-l facă pe Keanu Reeves să se îndrăgostească. Cunoscutul actor nu a mai apărut alături de o prezență feminină de aproape 20 de ani. După decesul tragic al lui Jennifer Syme, în 2001, artistul a declarat că nu va mai avea cum să se îndrăgostească. Încă de atunci, Keanu nu s-a mai afișat până acum cu o femeie în public.

Se pare că a reușit în cele din urmă să treacă peste tragedia care i-a schimbat viața definitiv, astfel că a ales să facă un pas uriaș în viața sa sentimentală. Toată lumea a fost șocată atunci când Reeves a venit pe covorul roșu acompaniat de iubita sa. Cei doi amorezi au venit ținându-se de mână la gala the LACMA Art + Film din Los Angeles, semn că relația lor e una serioasă.

Cu toate că de luni bune se zvonește că actorul s-ar iubi cu Alexandra Grant, abia acum a venit gestul suprem care confirmă cu desăvârșire iubirea dintre ei. Aceasta are 46 de ani și ajută artiștii contemporani, cu ajutorul limbajului, să își definească operele de artă, sculpturi, picturi sau videoclipuri.

”În 1998, am cunoscut-o pe Jennifer Syme. Ne-am îndrăgostit la prima vedere și, în 1999, Jennifer era însărcinată cu fiica noastră. Din păcate, la opt luni, copilul nostru s-a născut fără viață. Am fost devastați de moarte ei și, într-un final, relația noastră a luat și ea sfârșit. Un an și jumătate mai târziu, Jennifer a murit într-un accident de mașină. De atunci, am evitat relațiile serioase sau să am copii”

Keanu Reeves