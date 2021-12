Kaufland România, Moș Crăciun pentru angajații săi. E ireal cât de generoși au fost cu echipa lor

Ca în fiecare an, companiile le oferă angajaților diferite bonificații în perioda Sărbătorilor de iarnă. Așa se face că și retailerul Kaufland România anunță mai multe cadouri angajaților săi, investiția ridicându-se la aproximativ 5 milioane de euro. Anul acesta Moș Crăciun va veni pentru toți angajații Kaufland cu bonificații speciale.

Moș Crăciun vine mai devreme la Kaufland România

Ca în fiecare an, retailerul german Kaufland a anunțat că va oferi bonificații speciale de Crăciun angajaților săi. Conform oficialilor, valoare totală se ridică la 5 milioane de euro. Toate aceste primele speciale vor fi distribuite în această lună. Ca în fiecare an, Kaufland România va oferi tichete cadou, sub forma de bonusuri suplimentare pe care retailerul le oferă angajaților săi, fie prime în bani. Compania a precizat că acestea reprezintă „o mulțumire suplimentară pentru implicarea echipei în această perioadă„.

„2021 a fost un an plin de provocări pentru noi toţi, cu o piaţă a muncii în continuă schimbare şi multă incertitudine. În acest context, ne-am dorit ca membrii echipei Kaufland să se simtă în siguranţă la locul de muncă şi să găsească aici stabilitatea şi predictibilitatea de care au nevoie pentru a putea performa – atât în privinţa condiţiilor de lucru, cât şi a salariului primit de fiecare dată la timp. Am adaptat continuu pachetul de beneficii, astfel încât acesta să rămână relevant pentru colegii noştri şi familiile acestora.”, spune CEO-ul companiei.

Bonificații pentru toți angajații

Kaufland a declarat în luna august că are peste 15.000 de angajați în România, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat. Retailerul a mai oferit bonusuri în valoare totală de 1,6 milioane de euro angajaților săi „din prima linie” și anul trecut, când pandemia COVID-19 a lovit România. Angajații Kaufland România urmează să primească și alte beneficii speciale în preajma sărbătorilor de iarnă.

„Iar acum, la final de an, dorim să le arătăm aprecierea, oferind o parte din acele detalii care le pot face sărbătorile mai frumoase. Îmi doresc să rămânem optimişti şi încrezători că împreună, arătând grijă unii faţă de alţii, vom fi bine. Mesajul meu pentru cei din echipa mea, pentru clienţii şi partenerii noştri este unul de mulţumire şi recunoştinţă profundă. Le doresc tuturor sărbători pline de căldură şi multă sănătate.”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România şi Republica Moldova.

Kaufland operează 135 de hipermarketuri de tip discount în România, iar 17 dintre acestea sunt situate în București. Grupul a anunțat că va angaja încă 1.000 de persoane până la sfârșitul acestui an fiscal – februarie 2021. Kaufland este cel mai mare retailer din România din punct de vedere al cifrei de afaceri, cu vânzări de aproape 2,5 miliarde de euro în 2019. Compania a raportat anul trecut un profit net de 176 milioane de euro.