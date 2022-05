Kaufland, anunț surpriză. Produsele speciale pe care le vor putea găsi românii pe rafturile magazinelor

Anul trecut, în octombrie, retailerul Kaufland anunța o campanie inedită. În 2021 campania Urbanland, era lansată Kaufland, venind în sprijinul desginerilor vestimentari autohtoni. Se pare că a avut succes. Așa că retailer-ul s-a decis să continue campania și în acest an, sub titulatura „Unified Designers by Kaufland”.

Campania Urbanland, un succes în 2021

Anul trecut retailer-ul german în România lansa un concept menit să ajute designerii vestimentari autohtoni, tineri, să-și facă cunoscute creațiile.

Totul era îmbrăcat într-o ofertă de creații vestimentare puse la vânzare în magazinele proprii. Ulterior, anunțau reprezentanții retailer-ului german, conceptul avea să fie extins și în alte magazine din rețea.

„Colaborarea Kaufland România cu tinerii designeri locali a început în toamna anului trecut, prin lansarea proiectului Urbanland by Kaufland. Din totalul de 40 de creații prezentate, piesele finale se regăsesc în colecția actuală, disponibilă în toate magazinele noastre din țară. De asemenea, încă din 2017, compania are un parteneriat de succes cu Cătălin Botezatu, fiind printre primii retaileri care au inițiat colaborări pe termen lung cu designeri locali. Smart Fashion by Cătălin Botezatu aduce colecții noi în fiecare sezon exclusiv în magazinele Kaufland din România.”, spun reprezentanții lanțului de magazine.

„Unified Designers by Kaufland”, ediția 2022

Bazându-se pe succesul de anul trecut, Kaufland România a decis să-și continue implicarea în promovarea tinerilor designeri vestimentari.

Conform comunicatului emis astăzi, se lansează „Unified Designers by Kaufland”, bazat pe conceptele a patru designeri, care vor fi promovați și ale căror creații se vor regăsi la vânzare în toate magazinele din România.

„Lansată pe 11 mai, Unified Designers by Kaufland vine în întâmpinarea celor care vor să își reîmprospăteze garderoba de primăvara-vară, la cel mai bun raport calitate-preț. Clienții pot alege din cele aproximativ 20 de articole vestimentare pentru bărbați și femei. Este vorba de hanorace, tricouri din bumbac, jachete, pantaloni scurți și din denim. Toate vor fi disponibile exclusiv în magazinele Kaufland din toată țara, în limita stocului disponibil.”, se spune în comunicat.

Creatorii care-și vor putea vedea produsele la vânzare, sunt la început de drum, iar retailer-ul a decis să-i sprijine. Este vorba de Răzvan Mercan, Cerasela Nicoară, Irina Voinea și Ștefan Hamza, care au avut drept inspirație identitatea vizuală a brandului.

„Susținerea partenerilor locali a fost mereu o prioritate pentru noi. Suntem încântați să vedem talentul, dar mai ales pasiunea și perseverența cu care acești tineri își transformă visurile în realitate. Ne bucură faptul că putem avea o contribuție în parcursul lor, prin acest parteneriat de durată”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs.

Despre Kaufland România

Se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa. Deține în acest moment 1.350 de magazine în 8 țări, 139.000 de angajați și o rețea de 152 de magazine în România.

În 2021, Kaufland România a primit pentru a patra oară certificarea Best Buy Award. Merituosul premiu atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală.

Compania deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață.

Pentru mai multe informaţii privind noua campanie, „Unified Designers by Kaufland”, puteți intra aici.