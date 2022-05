Cătălin Botezatu plănuiește să se mute definitiv din țară. Unde vrea să locuiască la bătrânețe. “Am făcut deja niște achiziții în acest sens”

Cătălin Botezatu și-a surprins fanii din România, după ce i-a anunțat că se gândește serios să se mute din țara lui natală. Unde vrea să se stabilească controversatul creator de modă. Vedeta a început, deja, pregătirile pentru acest lucru. Ce destinație a ales.

Nu este o surpriză pentru nimeni faptul că vestitul Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați și populari designeri din România.

Fostul jurat de la Bravo, ai stil! se gândește serios să se mute definitiv din țară și să se stabilească în străinătate. Deși ar putea pleca în Dubai, acolo unde a achiziționat un apartament de lux, în valoare de 350.000 de euro, Bote își dorește să se retragă în exoticul Bali.

Mai mult de atât, Cătălin Botezatu trăiește pe picior mare, având o avere impresionantă estimată la 100 de milioane de euro, după cum a declarat chiar el în cadrul unui podcast de pe Youtube.

„Spre bătrânețe, am făcut deja niște achiziții în acest sens, mă voi retrage în Bali. Am spus-o deja. Acolo voi construi un hotel boutique de care chiar să am grijă. Bine, nu știu când. Aș vrea, nu am spus că știu. Aș vrea, poate să fie la anul. Poate să fie peste 10 ani’, a declarat Cătălin Botezatu,

Deși, în buletin, a trecut de vârsta de 50 de ani, Cătălin Botezatu arată impecabil și se menține veșnic tânăr, datorită unor tratamente și a unor creme de îngrijire corporală.

Vedeta a dezvăluit, pentru Revista Ego, care este secretul bronzului uniform pe care-l afișează, indiferent de anotimp. Designerul are grijă mereu să folosească produse de calitate și creme cu factor de protecție, pentru a-și proteja pielea.

„Eu am venit din Egipt, acolo unde am muncit, am fost la filmări. Arăt așa de bine datorită produselor de bronzat. Am pornit de la produse cu factor de protecție 50 și am ajuns la factor de protecție 30.

Gândește-te că te poți bronza cu produse de protecție 50. Chiar folosesc. Prietena mea Diana Baicu îmi trimite aceste produse cu factor de protecție mare, am chiar și un produs special, doar pentru nas.

E o chestie mică ca un stick, și nu se mai înroșește, se bronzează uniform, după cum vedeți. Deci fără produsele ei nu plec de ani de zile”, a declarat Cătălin Botezatu, exclusiv pentru ego.ro.