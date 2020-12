Kaufland, anunț de ultimă oră pentru toți clienții. Se întâmplă doar astăzi în magazinele din România

În această dimineață, Kaufland a făcut un anunț pe pagina de Facebook, și anume, este vorba despre o nouă promoție pe care au introdus-o în magazin.

Kaufland, anunț de ultimă oră pentru toți clienții

Kaufland a venit iar în întâmpinarea clienților lor cu o ofertă de nerefuzat. Astăzi și numai astăzi, clienții magazinului vor avea reducere de 30% la toată categoria de tablete de ciocolată și praline.

”Yummy! Spune DA poftei de dulce pentru că astăzi ai 30% reducere la toată categoria de tablete de ciocolată și praline”, se arată pe pagina de facebook a supermarketului. Așadar, toți cei care iubesc ciocolata pot da iama astăzi la rafturile cu dulcele lor preferat și pot să-și facă un stoc de ciocolată, deoarece doar astăzi este valabilă promoția.

De altfel Kaufland a dat stratul reducerilor de sărbători. Spre exemplu, până astăzi, clienții se mai pot bucura de reducerea de 50% la toată categoria de decorațiuni de Crăciun. Reprezentanții magazinului spun că ”oferta este valabilă în perioada 11-17.12.2020, în limita stocului disponibil. Reducerea nu se aplică produselor aflate deja în alte promoții”.

O altă ofertă, dar care este în vigoare până mâine, 13. 12. 2020 este și aceasta.

”Bucură-te de reducerea de 50%, prin casa de marcat, la toată categoria de îmbrăcăminte și încălțăminte copii și adulți, accesorii, genți și bagaje. Oferta este valabilă în perioada 10-13.12.2020, în limita stocului disponibil”, se menționează pe site-ul magazinului.

Încă o ofertă de neratat este și aceasta:

”Bucură-te de reducerea de 30% la toată categoria de electrocasnice și pregătește-ți bucătăria pentru sărbători. Oferta este valabilă în perioada 09-15.12.2020, în limita stocului disponibil. Reducerea nu se aplică produselor aflate deja în alte promoții și nici produselor din categoria baterii și acumulatori”.

Ce este Kaufland

Kaufland este un lanț de hipermarketuri din Germania, parte a grupului Schwarz, ce deține și retailerul de discount Lidl. A deschis primul său magazin în 1984 în Neckarsulm, iar apoi s-a extins rapid devenind lider în ceea ce a fost anterior Germania de Vest. De menționat este căîn anul 2014, grupul Schwarz a devenit cel mai mare grup de retail din Europa, cu afaceri de aproape 80 miliarde euro.

În prezent, Kaufland are peste 1200 de magazine, dintre care mai mult de 650 sunt situate în Germania. În plus, Kaufland operează și în alte țări din Europa Centrală și de Est: Cehia, Polonia, Croația, Slovacia, România, Republica Moldova și Bulgaria. În plus, Kaufland dorește să se extindă în anii următori cu alte filiale în Australia. Kaufland este prezent în România încă din anul 2005, și avut în anul 2011 afaceri de 1,3 miliarde euro la nivel local.