Kate Middleton s-a făcut de râs. Ce gafă a făcut prințesa, a fost taxată imediat

Kate Middleton a reușit… să se facă de râs și o să vă explicăm de ce. Dar înainte de asta trebuie să remarcăm și faptul că este extrem de apreciată, mai ales de femeile din întreaga lume.

Kate Middleton s-a făcut de râs

De aceea, se va considera greseala făcută de ducesă una pur… omenească. Și soțul ei, Prințul William a reușit să atragă atenția printr-un detaliu neștiut despre el până acum. Acum, să explicăm greșeala.

La finele săptămânii trecute, Kate Middleton și Prințul William au plecat într-un turneu regal, ce a avut scopul de a aduce un omagiu pentru cei care au luptat în linia întâi în timpul pandemiei. Ei au vizitat orașe din Marea Britanie în acest scop. Însă înainte de a urca în tren, cuplul a lăsat și un mesaj pentru toți lucrătorii din transport, pe o tablă albă ce era situată la gara Euston. Însă oamenii au remarcat imediat faptul că Kate Middleton a făcut o greșeală de scriere, ”mâncând” o literă din mesajul scris, și anume, aceasta a ”uitat” litera ”n”, din cuvântul ”country”, care înseamnă țară.

A scris greșit un cuvânt

Și mesajul ei a ieșit cam așa:

„Thank you to all transport workers everywhere for keeping the coutry moving throughout this difficult year. Wishing you all a very Merry Christmas! Catherine, William.’”(Mulțumim tuturor muncitorilor din transportul de pretutindeni pentru că au menținut țara în mișcare în mișcare în tot acest an dificil. Vă urăm tuturor un Crăciun fericit! Catherine, William !).

Kate Middleton nu a fost singura care a făcut impresie în acel moment. Soțul ei a uimit și el, dar nu într-un sens negativ. Oamenii au remarcat un anumit detaliu, neștiut până în prezent.

Dar, această greșeala a lui Kate a fost uitată rapid, deoarece fanii s-au minunat cu privire la alt detaliu, și anume, acela că Prințul William este stângaci, lucru neștiut de majoritatea. Astfel, Prințul William, în vârstă de 38 de ani și-a semnat numele după ce Kate a scris mesajul, iar într-o imagine publicată pe Twitter, a putut fi văzut ținând stiloul cu mâna stângă.

„Uau … nu știam că Ducele a fost stângaci”, a notat un fan, iar un al doilea a adăugat: „Prințul Will este stângaci ??”

În plus, un fan a explicat de ce lui Kate îi fusese dată sarcina de a scrie ea mesajul:

„William este un stângaci, ceea ce face dificilă scrierea pe o tablă albă. Tinzi să o ștergi pe măsură ce scrii.”

De menționat este faptul că Prințul William nu este singurul regal stângaci din familie. Și contesa de Wessex a fost văzută scriind, de asemenea, cu mâna stângă, de mai multe ori.