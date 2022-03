Kamara, implicat într-un scandal de proporții. S-a lăsat cu multe înjurături EXCLUSIV

Kamara a fost implicat într-un scandal de proporții în acest weekend. Artistul a jignit-o și a înjurat-o pe Ioana Golea, acuzând inițial faptul că aceasta nu i-a dat un fault la mai multe contacte cu Miodrag Belodedici. Meciul s-a desfășurat sâmbătă pe stadionul Ilie Oană, în cadrul evenimentului „Legenda Lupilor” dintre selecționata Old Boys a României și Naționala artiștilor, de trei ori campioană mondială.

Kamara s-a înjurat cu arbitrul unui meci de fotbal

„Legenda Lupilor” a fost un eveniment oganizat sâmbătă pe stadionul Ilie Oana. A avut ca protagoniste echipa de Old Boys a Petrolului, din care au făcut parte și Daniel Chiriță și Vivi Răchită, selecționata Old Boys a României, printre cei prezenți numărându-se și Miodrag Belodedici și Ionuț Pârvu, precum și Naționala artiștilor. Aceasta îi are printre componenți și pe Kamara, Adrian Enache, Aurelian Temișan sau Tavi Clonda. Arbitrajul a fost unul „sexy”, asigurat de trei reprezentante ale sexului frumos.

Sexy-arbitra, înjurată și jignită de Kamara

Spiritele, până atunci calme și destinse, s-au încins la jocul dintre selecționata Old Boys a României și Naționala artiștilor, fostă campioană mondială. Kamara a jignit-o și a înjurat-o pe Ioana Golea care arbitra la centru. Acesta a acuzat inițial faptul că ea nu i-a dat un fault la mai multe contacte cu Miodrag Belodedici.

După un prim avertisment în care i-a cerut să se liniștească, blondina i-a arătat cartonașul roșu, eliminându-l. Artistul a refuzat să iasă de pe teren, așa cum prevede orice regulament al unui joc de fobal. Meciul a continuat să se dispute cu Kamara, cu care Corina Caciuc s-a iubit, printre componenții Naționalei artiștilor.

Golea confirmă incidentul

Contactată de Impact.ro, sexy-arbitra ne-a confirmat incidentul. Aceasta ne-a mai spus că scandalul a început de la faptul că artistul i-a cerut să-l sancționeze pe Miodrag Belodedici. Motivul? Ar fi făcut faulturi repetate la adresa sa, deși realitatea fusese cu totul alta.

„Kamara a făcut faulturi repetate, a invocat că se lovise cu Miodrag Belodedici într-o alergare. Dar Belo nu e genul să facă asta, putea spune asta despre oricine, dar nu despre el. A invocat că are culori, semne pe față. Apoi a început să-mi strige că am venit de la București și nu am ce căuta la meciul lor, după care a început să mă înjure… Și să-mi spună să-i las în pace. Eu l-am atenționat că mă fac că nu-l aud. I-am dat roșu, dar el a refuzat să iasă de pe teren, cum că nu au ajuns femeile să facă legea”, ne-a declarat Ioana Golea în exclusivitate pentru Impact.ro.

Cine a intervenit între cei doi

Arbitra ne-a mai spus că cel care a intervenit să-l calmeze pe Kamara a fost colegul lui de la Naționala artiștilor, Aurelian Temișan. La finalul evenimentului, Golea și artistul s-au împăcat și au participat la recepția ce a avut loc la un local din Ploiești.

„La final ne-am împăcat, i-am zis să lăsăm frustrările și prostiile. În toți anii aceștia, scăpasem să mă cert cu el… Îi arbitrasem de foarte multe ori”, a completat Golea. Aceasta a mai adăugat că artistul este cunoscut deja din cauza ieșirilor nepotrivite pe care le are pe teren.

În urmă cu câteva săptămâni, Kamara a intrat în scandal și cu Reghecampf, actualul iubit al Corinei Caciuc. Totul după ce s-a aflat de idila dintre aceasta și solistul de la Alb-Negru.