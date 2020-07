Kamara este într-o situație disperată. Câți bani trebuie să dea pentru o nouă operație a fiului său

Îndrăgitul artist Kamara trece prin momente grele, din nou. Fiul său a împlinit vârsta de 6 ani, dar încă are nevoie de pampers și nu poate merge nici măcar de-a bușilea. Tatăl său îl privește neputincios, mai ales că are nevoie încă de mult tratament, iar el nu are bani.

Kamara are nevoie de bani pentru operația micuțului Leon

Așadar, Kamara are din nou nevoie de bani pentru a-și trata copilul. Micuțul Leon este pe drumul cel bun, dar este departe încă de o viață normală. Are nevoie urgentă de ajutor. Următoarea intervenție chirurgicală este una riscantă, care i-a pus pe gânduri pe cei doi părinți.

”Implică riscuri. Ne cam sperie un pic”, a spus artistul, membru al Trupei ”Alb și Negru”. Leon, baiatul lui Kamara, va mai suporta noi intervenții chirurgicale, ale căror costuri depășesc suma pe care artistul a reușit să o strângă din surse proprii, dar și din donații. Leon va fi operat în Spania în scurt timp, iar recuperarea va fi una anevoioasă și va implica unele riscuri.

Următoarea operație are loc în Spania

„E o operație care se face în Spania. Este vorba despre o intervenție la clinica din Barcelona de alungire de mușchi care e programată pentru data de 27 iulie. Ideea este că a doua zi ne lasă să plecăm, însă există niște temeri pentru noi pentru că este vorba de o anestezie înainte de toate, care implică niște riscuri”, a spus Kamara, la Antena Stars.

Micuțul are grave probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu paralizie cerebrală. De aceea, operația lui Leon trebuie să se repete o dată la opt luni și va trebui făcută de două sau de trei ori, în funcție de evoluție și rezultate.

Cele trei intervenții chirugicale costă aproximativ 15.000 de euro, la care se adugă drumul până în Spania și recuperarea post operatorie.

Cea mai scumpă oprație costă 60.000 de euro

Artistul a reușit să strângă o parte din sumă, dar nu suficient cât să acopere costurile totale. În plus, pot apărea oricând lucruri neprevăzute, alte cheltuieli suplimentare, cum ar fi, de exemplu, operația din SUA care este cea mai scumpă și care ar putea ajunge la 60.000 de euro.

Băiețelul a fost supus unor intervenții cu celule stem. „Progresele sunt din ce în ce mai evidente. Cu Voia Bunului Dumnezeu, Leon va avansa pas cu pas și ne va aduce și mai multe zâmbete. Le mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin”, a scris Kamara pe conturile sociale, după operația din Turcia.

Pentru aceasta, artistul a cheltuit toți banii încasați la „Ferma” (PRO TV) pe tratamentele micuțului. Problemele băiețelului au readus pacea între Kamara și Oana, mama lui Leon, așa că cei doi se îngrijesc să nu îi lipsească nimic.