Kamara, detalii emoționante despre fiul său, Leon: „A reușit să se ridice până în genunchi în momentul de față”. EXCLUSIV

Kamara a întâmpinat numeroase provocări, însă niciodată nu s-a lăsat, demonstrând că este un tătic dedicat. Acesta are grijă ca micuțul său, Leon, să aibă parte de tot ce este mai bun. Artistul ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru Impact.ro, în care ne-a vorbit despre fiul său, pe care îl consideră un erou.

Leon s-a luptat cu problemele de sănătate, însă nu a renunțat, având parte de tot sprijinul părinților săi. Kamara o să lupte în cușcă pentru fiul său, astfel că a început antrenamentele, iar durerile și-au spus cuvântul. Totuși, acesta se gândește mereu la provocările prin care trece micuțul lui în fiecare zi.

Eu m-am apucat serios de antrenamente, mă doare tot corpul. Totuși, copiii cu asemenea probleme au dureri, dar nu știu altfel, cred că așa stau lucrurile. Am aflat târziu acest lucru. Pentru mine este un erou. Nu știu ce putere poți să ai pentru a lupta zi de zi.”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Kamara.

Micuțul artistului a făcut progrese în ultima perioadă, iar Kamara speră că acesta o să se simtă din ce în ce mai bine. De asemenea, cântărețul ne-a povestit ce gest a făcut fiul său după operația la care a fost supus în Barcelona. Leon își făcea griji pentru tatăl său, chiar dacă suferise o intervenție:

Când am fost în Barcelona, după operație, mi-a zis: „Tati, vino să te pup, îmi place dragostea ta! Mi se rupe sufletul când te văd așa.” El își făcea griji pentru mine, după operația lui.”

Multe persoane i-au cerut sfatul lui Kamara, care s-a dovedit un părinte dedicat. El nu a fugit din fața greutăților. Cântărețul a mărturisit că părinții ar trebui să lupte în fiecare zi de dragul micuților, mai ales pentru că medicina avansează:

„Să lupte în continuare, să se uite în ochii copiilor și să se gândească la cât de puternici sunt ei, să își ia forța de acolo. Inițial, nu am vrut să vorbesc despre situația cu Leon, totul s-a întâmplat după despărțirea de mama lui.

Cazul a devenit cunoscut, dar nu am zis nimic de 3 ani. Totuși, am privit într-o lumină pozitivă tot ce se întâmplă, multă lume m-a sunat, mulți au vrut să afle ce am făcut pentru a face la fel.

De asemenea, numeroși oameni au luat exemplu forța pe care o are Leon. Mulți au prins curaj, chiar dacă poate abandonaseră lupta. Le-am zis să nu facă acest lucru, să lupte zi de zi. Medicina avansează, o să apară fel și fel de tehnici care o să îi ajute pe copii.”