Jurăminte de iubire pe front! Povestea celor doi israelieni care s-au căsătorit la graniţa cu Fâşia Gaza. Ce ţinute au purtat mirii

Doi tineri israelieni și-au jurat iubire pe frontul de război. Omer Padan și Itay Schwartzstein trebuiau să se căsătorească înainte de debutul conflictului israeliano-palestinian, însă au anulat nunta ca apoi să decidă să-și oficializeze relația într-o bază militară, la granița cu Fâșia Gaza. Foto

Itay Schwartzstein a cerut-o pe Omer Padan, iubita lui, în căsătorie, în urmă cu ceva timp. Tânăra nu a stat pe gânduri și a strigat: Da!. Nimeni nu-și imagina atunci că ceremonia de oficializare a relației cuplului avea să capete o cu totul altă poveste decât cea pe care și-au imaginat-o.

Omer Padan și Itay Schwartzstein trebuiau să se căsătorească înainte de începerea conflictului dintre Israel și gruparea islamistă Hamas. Nu s-a mai întâmplat însă din cauza ordinului de mobilizare la război pe care tânărul comandant l-a primit.

Nunta, care trebuia să aibă loc în Valea Hefer, a fost anulată de cei doi miri, potrivit unor declarații făcute de Omer Padan pentru presa locală. Nu au renunțat însă la planurile de căsătorie.

„Trebuia să ne căsătorim în Valea Hefer. Am invitat în jur de 300 de persoane. Abia sâmbătă seara mi-am dat seama că trebuie să amânăm nunta. Duminică dimineața, am contactat furnizorii noștri pentru a amâna (evenimentul – n.r.) și am trimis notificări tuturor oaspeților.

Itay, viitorul meu soț, a fost chemat la serviciu ca rezervist activ, în calitate de comandant, în unitatea sa”, a declarat mireasa, povestea ei devenind virală pe paginile de internet.