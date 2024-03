Julia Chelaru s-a reinventat pe plan muzical. În ce relații a rămas cu fostele colege de trupă: Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu VIDEO EXCLUSIV

Julia Chelaru a devenit cunoscută în showbiz ca parte a trupei Exotic, alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. Ulterior, soția lui Lucian Mitrea a ales o carieră solo, iar Julia și Claudia au cântat o perioadă ca trupa Sexxy, după care au decis să meargă pe drumuri separate.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a spus de ce a schimbat stilul muzical, dar și în ce relații a rămas cu fostele colege după momentul muzical din urmă cu 7 ani, când au cântat împreună o piesă, ca în vremurile bune.

Julia Chelaru și-a luat viză de turist pentru America

Julia Chelaru a fost prezentă zilele trecute la un brunch dedicat frumuseții, organizat la clinica medicului estetician Dana Miricioiu. Cu această ocazie, vedeta ne-a povestit despre planurile ei profesionale, dar și despre vacanța în Florida, mai ales că și-a luat viza de turist pentru America.

Julia, cum ai început dimineața?

Am avut un interviu pentru viză de turist pentru America și am luat. M-am bucurat pentru că eu am mai avut experiențe cu viză de America, dar atunci am mers în calitate de cântăreață. Erau alte situații, mult mai ușor, pentru că o dată ce se știe unde mergi exact, nu e nicio problemă.

La viza de turist era așa, după simpatie cred, înainte, acum am înțeles că nu mai e chiar atât de greu și mă bucură lucrul acesta, pentru că nu mai sunt emoțiile acelea. Parcă organizarea a fost mult mai faină și chiar mi-a plăcut că am luat.

Acum vacanțele să vină: croazierele, ce visez eu. Am și o prietenă în Florida care mi-a făcut o invitație și cred că ea m-a forțat așa, că nu m-aș fi gândit. Deci chiar nu aveam în plan, pentru că eu am văzut America. Am avut turneu de o lună de zile în America, după care am cântat pe Wall Street în New York de ziua României, deci am fost la niște evenimente foarte importante în America.

Cine a fost, a simțit ce era de simțit și nu își mai dorește neapărat, dar având în vedere că am prietena asta faină. Mi-a spus: Julia, te invit în Florida oricând vrei. În Florida e cald, e frumos, acolo nu am fost, nu am cântat și i-am spus: de ce nu?





Citește și: Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, sacrificii mari pentru căsnicia lor. De ce sunt pe drumuri mereu? VIDEO EXCLUSIV

Julia Chelaru: “Am schimbat puțin macazul, m-am dat puțin mai pe muzică de petrecere”

Cum îți merge pe plan muzical? Ce noutăți ai?

Chiar stau bine la capitolul ăsta și mulțumesc tuturor astrelor pentru că merge bine. Tocmai am venit dintr-un turneu în Italia cu Adi Minune, Axinte de la Vacanța Mare, a fost explozie mare de români și seri frumoase. Merge bine, pregătesc și câteva piese faine la soțul Minodorei, care e foarte bun compozitor.

Am schimbat puțin macazul, m-am dat puțin mai pe muzica de petrecere, pentru că acolo mă simt eu bine, nu mai cânt pop -pop-rock, pentru că asta mi se potrivește și am văzut impactul pe care îl am la oameni și asta spune multe. Ce mai contează? Chiar îmi place și mie să cânt stilul ăsta.

S-a pus vreodată problema ca tu și fostele colege din trupa Exotiv să vă reuniți pentru un moment special?

A fost la un moment dat când a avut Andreea Bănică un concert la Berăria H, acum vreo 6-7 ani. Când ne-a sunat, am spus și eu și Claudia da, cum să nu? Și am cântat cu trupa ei într-o variantă puțin mai rock piesa Sexy, sexy, știu că mă vrei. Asta și-a dorit, a fost un singur moment, noi ne-am distrat pe lângă ea pe acolo și a fost foarte frumos.

Află și: Andreea Bănică îi dă replica Juliei Chelaru, care a criticat-o aspru la TV. Mesajul ei integral EXCLUSIV

Julia Chelaru: “Eu nu prea sunt așa nici cu telefoanele, nici cu băgarea în seamă”

Cu care dintre fete ții legătura mai strâns?

Nu pot să mai spun că ținem nonstop legătura sau vorbim, dar, în schimb, dacă ne vedem cu siguranță avem ce vorbi și ne îmbrățișăm. Fiecare s-a dus pe drumul ei, ea are alte prietene, eu la fel. Timpul trece, dar am fost foarte bună prietenă și cu Claudia, la un moment dat, cât a fost în fosta relație, am fost la zile de naștere, la ea, a fost bine.

Acum dacă ea s-a mutat la Constanța, eu nu prea sunt așa nici cu telefoanele, nici cu băgarea în seamă. Eu sunt mai realistă și mai obiectivă, dar, în schimb, dacă ne vedem nu avem nicio problemă, pentru că nu ne-am certat sau ceva de genul.

Citește și: EXCLUSIV Cum s-a descurcat Julia Chelaru în 2020, în cel mai dificil an pentru artiști. Câți bani a făcut

Video: Cătălin Shadi Sîrbu