EXCLUSIV Cum s-a descurcat Julia Chelaru în 2020, în cel mai dificil an pentru artiști. Câți bani a făcut

S-a spus că pandemia i-ar fi despărțit, ca pe multe alte cupluri celebre, în această perioadă, însă Julia Chelaru (44 de ani) dezminte zvonurile. Cântăreața a declarat, în exclusivitate pentru Playtech, că își împarte viața cu iubitul John, cel care i-a alinat suferința, după despărțirea de actorul Bogdan Jianu. Între timp, și fostul soț și-a refăcut viața sentimentală, alături de o gimnastă care are acasă o vitrină plină cu trofee.

Cum e viața în pandemie? Cum a fost în izolare?

Am început deja să mă obișnuiesc cu ideea, deși nu credeam că o să mai fie și valul doi. În valul întâi ne-a fost la toți greu, eu am încercat să nu intru în vreo depresie că nu am spectacole pentru că m-am bucurat și eu de mine. Mie îmi place să stau în casă, mi-am găsit tot felul de preocupări, m-am distrat cu iubitul meu, cu John, am gătit, am râs, am descoperit Tik Tok-ul, îmi făceam multe filmulețe. În vară, am am fost printre norocoși, Alin Oprea și Florin Petrescu s-au ocupat de impresariere, am reușit să-mi pun un ban deoparte. Pentru mine nu a fost atât de grav ca pentru alții, poate că alții se plâng mai mult.

Cât de des îți vizitezi mama? Am văzut că ai postat poze de acasă. Te-ai gândit să te retragi la casa părintească din Piatra Neamț?

Sub nici o formă nu mă retrag. Casa mea e aici, aici cât de cât mai am activitate. Am un proiect cu niște cover-uri , asta pentru când ieșim din pandemie. Cu mama țin legătura zilnic, eu nu am mai reușit să mai ajung la ea din cauza pandemiei. Distanța e mare de la București la Piatra Neamț. Ea mi-a trimis poze zilnic. Voiam să merg acum în august, de ziua ei, dar nu am reușit tot din cauza pandemiei, nu am vrut să risc. Îmi trimite filmulețe și cu cățelul. Eu sper ca toată perioada asta să se termine anul viitor, sper că nu ne vom duce în cap de tot. Suntem supărați toți artiștii, am fost marginalizați. Nu-mi plâng de milă totuși. Sunt alții și mai rău decât noi.

S-a spus că izolarea a adus și despărțirea de iubit. Multe cupluri s-au despărțit în perioada asta…

Nu vreau să intru în detalii despre acest mic incident apărut în presă. Sunt bine, nu m-am despărțit de John. Nu vreau să intru în detalii despre ce s-a scris. Important e că suntem bine, asta trebuie să știe lumea.

Cum te protejezi de virus? Porți mască?

Categoric port mască. La început, eram foarte stresată cu spirtul după mine. Am crezut 100% în acest virus, după care au apărut semne de întrebare, lumea a început să mai renunțe la disperarea asta, fiecare are adevărul lui. Încerc pe cât posibil să am grijă de sănătatea mea, e bine să fii precaut. Atunci când nu mi-am luat microfonul meu, aveam spirt, dezinfectam microfoanele. Mai ușor cu îmbrățișările, nu mai dăm mâna. Ca artist totuși nu poți sta cu masca la gură în timp ce cânți.

Artiștii au fost afectați financiar în această perioadă? Cum a fost pentru tine? Din ce trăiți?

Eu am avut noroc în vară, am cântat la terase, mici cântări prin țară, pe la zile de naștere, ținute afară, cu un număr de persoane. Am pus un ban deoparte, nu sunt nici vreo cheltuitoare. Nu pot să mă plâng.

Fostul ei soț s-a logodit cu gimnasta Cătălina Ponor

Marea gimnastă Cătălina Ponor (32 de ani) şi actorul Bogdan Jianu (50 de ani) se iubesc de doi ani. Triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, Cătălina s-a retras din activitate în 2017, anunţul fiind făcut în timpul Campionatului Mondial. Ea a primit inelul de logodnă: „Astăzi am avut cea mai tare surpriză din viaţa mea. Am spus DA bărbatului cu care vreau să-mi petrec toată viaţa. Te iubesc, Bogdan Jianu!”, a scris Cătălina Ponor, în urmă cu trei luni, pe Instagram, în dreptul fotografiei cu superba bijuterie.