Județul mare din România care scapă de scenariul roșu. Rata de infectare a scăzut foarte mult

Veste bună pentru românii unuia dintre cele mai populate județe din România. Cetățenii ies din zona roșie și intră în scenariul galben, după ce rata de incidență a scăzut sub 3 la mie. Despre ce județ este vorba.

Potrivit statisticilor naționale calculate de către oficialii de la Direcțiile de Sănătate Publică, Suceava este primul județ din România care iese din scenariul roșu și intră în scenariul galben, după ce rata de incidență a scăzut sub 3 la mia de locuitori.

În ultima perioadă cazurile din România au luat o pantă descendentă, lucru care i-a bucurat pe medicii românia. Doctorul Octavian Jurma, care nu cu mult timp în urmă declara că vom avea un număr alarmant de noi cazuri, a declarat de curând că noul trend este în scădere, iar noile date și statistici sunt promițătoare.

„Veşti bune, suntem în faza descendentă încă de săptămâna trecută. Veşti proaste: avem o nouă premieră negativă, suntem singura ţară din Europa (probabil a doua din lume după Brazilia) care a permis unui val epidemic să evolueze nestânjenit până la vârf.

Este foarte posibil ca saptamana trecuta sa fi atins varful valului 4-Delta cu 18,863 cazuri in 19 octombrie 2021, chiar in ziua in care Presedintele Iohannis si-a declarat ingrijorarea si a convocat o sedinta pentru ziua următoare.”, declara Octavian Jurma pe pagina lui oficială de Facebook.