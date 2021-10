Medic epidemiolog, prima veste bună. Ce se va întâmpla în România chiar înainte de Sărbători

În ultimele zile, spun specialiștii, România a reușit să intre într-un trend de scădere a infectărilor zilnice. În același timp, conform datelor, a crescut și numărul pacienților vaccinați covid, cu una sau două doze. Noile date sunt optimiste. Medicul Octavian Jurma anunță o scădere semnificativă a noilor infectări până de sărbători.

Deși evoluția lucrurilor nu întrevedea nicio îmbunătățire, se pare că aceasta a venit. Ultimele date arată o scădere a cazurilor de noi infectări, la nivel național, cu toate că, în anumite zone incidența este încă peste limita de 6 la mia de locuitori.

Noile date și analizele făcute de specialiști vin cu vești bune pentru români. Medicul Octavian Jurma, care nu cu mult timp în urmă, declara că vom avea un număr alarmant de noi cazuri, astăzi spune că noul trend este în scădere.

„Veşti bune, suntem în faza descendentă încă de săptămâna trecută. Veşti proaste: avem o nouă premieră negativă, suntem singura ţară din Europa (probabil a doua din lume după Brazilia) care a permis unui val epidemic să evolueze nestânjenit până la vârf.

Este foarte posibil ca saptamana trecuta sa fi atins varful valului 4-Delta cu 18,863 cazuri in 19 octombrie 2021, chiar in ziua in care Presedintele Iohannis si-a declarat ingrijorarea si a convocat o sedinta pentru ziua următoare.”, scrie Octavian Jurma pe Facebook.