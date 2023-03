Jucătorul pe care vor să-l transfere Real Madrid și FC Barcelona și-a falsificat vârsta. Câți ani are, de fapt, vedeta Borussiei Dortmund

Youssoufa Moukoko este din nou în centrul unui scandal uriaș. O revistă din Germania a prezentat dovezi că fotbalistul nu este atât de tânăr pe cât spune. În certificatul prezentat de jurnaliști se spune clar că jucătorul Borussiei Dortmund nu are 18 ani, ci 22 de ani.

Youssoufa Moukoko este mai „bătrân” cu patru ani

Youssoufa Moukoko are mari o probleme în Germania, după ce în revista Bunte a apărut un material în care se spune că fotbalistul nu are 18 ani așa cum susține. Astfel de zvonuri au mai apărut și în presa engleză, doar că de data aceasta jurnaliștii au prezentat un certificat de naștere prin care au dovedit că fotbalistul s-a născut acum 22 de ani. În plus, numele părinților ar fi Ousman Mohamadou și Youssoufa Harira, deși în Germania tatăl este cunoscut drept Joseph Moukoko.

Reprezentanții jucătorului au încercat să blocheze acest articol și s-au adresat justiției, dar judecătorii au spus că materialul poate fi publicat pentru că există probe suficiente care să-l susțină.

Youssoufa Moukoko s-a născut în Yaounde, capitala Camerunului, dar a ajuns în Germania când părinții lui au părăsit țara natală. A jucat în naționala U16 și U17 a Germaniei și a ajuns rapid și la echipa de seniori de la Borussia Dortmund.

Prestațiile bune l-au propulsat și în echipa națională și a reușit să doboare mai multe recorduri. La 16 ani și o zi a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria Bundesligii, a fost cel mai tânăr jucător din Champions League, la 16 ani și 8 zile, iar la 18 ani și 3 zile a devenit cel mai tânăr fotbalist german care a jucat la un Campionat Mondial, după ce a debutat la turneul din Qatar, de la finalul anului trecut. Acum aceste borne sunt în mare pericol.

Dar cum s-a aflat această poveste? Publicația austriacă Laola 1 a scris că fotbalistul a fost dat de gol de tatăl său, care a încercat să dovedească unui jurnalist faptul că fiul lui are 18 ani, dar a trimis din greșeală certificatul de naștere original, cel care arată că fotbalistul s-a născut pe 19 iulie 2000 și nu pe 20 noiembrie 2004, așa cum arată actele din Germania.

Dezvăluirile din presă îi pun în mare pericol cariera lui Moukoko. Jucătorul se află pe lista de achziții a cluburilor Real Madrid și FC Barcelona, iar în presa din Anglia s-a scris că Newcastle îi oferă un contract cu un salariu de nouă milioane de euro pe an și un bonus de 30 de milioane de euro la semnătură.

Și în România există un fotbalist despre care s-a spus că este mult mai în vârstă. Oficialii de la Slavia Praga nu au crezut că Yeboah de la CFR Cluj are doar 20 de ani și au retras oferta de 2,2 milioane de euro, anunțând că vor întâi să-l împrumute.