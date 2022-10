Jucătoarea de tenis din România care face furori cu felul în care arată. Internauţii, surprinşi de felul în care pozează

O jucătoare de tenis din România a surprins pe toată lumea cu felul în care arată. Internauții au rămas fără cuvinte atunci când au văzut cum pozează. Mulți fani ai sportului alb au rămas cu gura căscată de multe ori când româncele au intrat în teren. De această dată lucrurile au fost mai diferite în privința ei. Despre ce sportivă este vorba? Are doar 22 de ani și o dorință uriașă de evoluție în carieră.

Una din cele mai controversate jucătoare de tenis de la noi a reușit să atragă atenția tuturor. Aceasta este supranumită rebela tenisului românesc datorită stilului său excentric. Sportiva are doar 22 de ani și uimește pe toată lumea la fiecare apariție. Andreea Priscăcariu și-a făcut un nume prin aspectul nonconformist și comportamentul rebel.

Cu toate astea, desigur să visează și la reușite. Până la performanțe uluitoare ea reușește să fure privirile tuturor altfel. Cea din urmă a devenit rapid una din cele mai exotice apariții din circuitul WTA. Blondina a devenit cunoscută în clipa în care a fost aleasă ca soluție de avarie la echipa națională pentru Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup), moment în care România a întâlnit Polonia.

Sportiva din Iași a făcut show și în cadrul unei conferințe de presă care este greu de uitat. Ea a glumit pe seama problemelor mari cu care se confruntă lotul, ulterior a fost învinsă cu 6-0, 6-0 de celebra Iga Swiatek.

Tânăra a stârnit hohote de râs prin declarațiile ei, iar exprimarea ,,o să fim foarte şmechere” din timpul conferinței n-a fost urmată de fapte. Fata a răspuns criticilor la o lună distanță de acel moment. Ea a transmis un mesaj acid în care a subliniat că nu are niciun regret.

,,Mereu sunt vocală, n-am făcut ceva excepțional, care să nu fie caracteristic mie. Pur și simplu am fost eu însămi. Eu am zero aşteptări oricum (n.r. – în privința convocării în echipa de Billie Jean King Cup), aşa e cel mai bine în sport şi în viaţă. Bineînţeles că, dacă voi fi chemată din nou, voi veni cu tot dragul, pentru că relaţia dintre mine şi Horia Tecău ca antrenor a fost una de excepţie. A fost o experienţă unică, am învăţat incredibil de multe lucruri de la el. Aşa că mă voi prezenta de fiecare dată.

Ce să le transmit celor care m-au criticat, nimic. Toate cele bune, să îi ajute Dumnezeu, să le deschidă creierul. Nu e vorba dacă au avut dreptate… eu mi-am făcut treaba. Am fost eu însămi, nu am niciun fel de regret”, a spus aceasta în urmă cu ceva timp.