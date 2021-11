Jucătoare de tenis, prinsă dopată la Winners Open. Dă vina pe mâncarea din Cluj. Detalii ireale

Jucătoare de tenis, prinsă dopată la Winners Open. Dă vina pe mâncarea din Cluj. În luna august a avut loc, în „inima Transilvaniei”, Winners Cup, turneu WTA 250 ce s-a desfășurat pe zgură. La competiție a participat și jucătoarea din Turcia Cagla Buyukakcay, fost număr 60 în ierarhia WTA în septembrie 2016. Ea a fost depistată pozitiv în timpul unui control de rutină efectuat în timpul competiției. Federația Internațională de Tenis a suspendat-o temporar, la începutul acestei luni, dar turcoaica de pe locul 232 mondial a negat cu vehemență acuzația.

În timpul unui control de rutină desfășurat la Cluj, Cagla Buyukakcay (32 de ani) a fost depistată pozitiv. Substanța interzisă cu care a fost depistată se numește ractopamină și se află pe lista interzisă a agenților anabolizanți, notează Sport Face.it. La începutul acestei luni, Federația Internațională de Tenis a decis să o suspende temporar până la finalizarea definitivă a cazului. Mai ales că Buyukakcay a cerut refacerea testului, ea contestând vehement folosirea respectivei substanțe.

Jucătoare de tenis, prinsă dopată la Winners Open dă vina, pur și simplu, pe mâncarea primită la Cluj, în timpul turneului respectiv. Ea a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care arată cu degetul către carnea consumată la Cluj, dat fiind că ractopamina este folosită în unele țări pentru uz veterinar, la creșterea masei musculare la animale.

Nu am auzit niciodată despre această substanță, dar am căutat date despre ea. Ceea ce vă rog să faceți și voi. E o substanță de uz veterinar folosită în unele țări pentru a crește masa musculară la animale. Pentru că vânzarea acestei substanțe este foarte bine controlată, nu poți cumpăra ractopamină în Turcia sau în străinătate”, a explicat Cagla Buyukakcay într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ea a mai susținut că unei jucătoare de tenis i-ar fi imposibil să facă rost de o asemenea substanță și este convinsă că a fost contaminată cu ea de la fripturile mâncare în zilele dinaintea partidei din primul tur al competiției de la Cluj.

Ar fi imposibil pentru o jucătoare de tenis să facă rost de ea. Singura mea explicație este că am consumat carne contaminată cu această substanță. Am oferit chitanțe celor de la ITF în care le-am arătat că am mâncat de două ori friptură în zilele dinaintea meciului, dar nu am fost înțeleasă”, a mai spus Cagla Buyukakcay.