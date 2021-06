Surprizele se țin lanț la Vorbește lumea! Echipa mare formată în emisiune se bucură astăzi de un sărbătorit, Jorge, ce împlinește 39 de ani! Acesta nu a scăpat fără un cadou inedit, așa că a primit un dar la care nu se aștepta nimeni din partea colegilor săi.

În timp ce multe vedete se bucură de cadouri scumpe, piese vestimentare de lux sau petreceri de pomină, echipa de la ‘Vorbește lumea’ a decis să îi ofere lui Jorge un lucru practic. Cunoscutul star de televiziune a primit din partea colegilor săi o friteuză, un obiect ce nu ar trebui să lipsească din casa românilor.

Jorge s-a bucurat de surpriză, dar a recunoscut că nu deținea așa ceva până acum și o să îi ducă darul soției, ce se va bucura mult mai mult de obiect. De asemenea, el le-a mulțumit colegilor pentru că s-au gândit să îi facă o zi de naștere mult mai frumoasă.

„Eu nu am avut, dar am mai vrut. Nu am avut la ziua mea chestii de genul, dar mă bucur, dar cadoul e mai mult pentru soția mea. (…) Ce să zic? Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți deosebiți.”, a transmis Jorge.