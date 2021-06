Fanii show-ului Masked Singer se pot bucura! Tocmai a fost dezvăluit prezentatorul ce o să fie aproape de concurenți și de juriu în noul sezon chiar în direct la emisiunea lui Cătălin Măruță! După câteva zile în care fanii au încercat să ghicească cine o să apară pe micile ecrane, iată că s-a aflat!

Pavel Bartoș este noul prezentator Masked Singer! Telespectatorii lui Cătălin Măruță au primit foarte multe indicii cu privire la acesta în ultimele zile, așa că în sfârșit s-a aflat identitatea omului ce o să prezinte unul dintre cele mai iubite show-uri de televiziune. Totuși, chiar dacă s-a aflat cine va sta în platou, multe detalii sunt încă necunoscute chiar și pentru partenerului lui Smiley de la Românii au talent.

„Ce să zic, am două lucruri de spus: joacă. Eu sunt singura certitudine din show. Ce se va întâmpla, ce va fi, habar nu am. E prima oară când prezint un show și nu știu pe cine prezint. Nu știu nici cine sunt detectivii. S-ar putea să fie sub formă de mască. Este senzațional să încerci să prezinți pe cineva, să încerci să ghicești, dar să nu ai habar. Am înțeles că o să fie din diferite domenii, din țară, din afară. O să fie mult mai multe măști, măștile sunt senzaționale. Producătorii când au văzut costumele au zis că o să fie nominalizate la premiile Oscar.”, a transmis Pavel Bartoș.