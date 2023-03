Jorge s-a operat după Survivor România 2023. Interdicțiile pe care le are pentru câteva săptămâni

Jorge s-a operat după Survivor România 2023. Artistul se accidentase grav, astfel că a fost nevoie de intervenția chirurgului. Jorge se simte bine, însă acum s-a aflat care sunt interdicțiile pe care le are pentru câteva săptămâni.

Jorge, 40 de ani, a suferit un accident grav în timpul Survivor România, accidentare care de altfel l-a și scos din joc.

Astfel, după ce a revenit în țară, cântărețul a plecat într-o binemeritată vacanță în Dubai cu familia, iar apoi a ajuns direct pe masa de operație.

Jorge a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, astfel că artistul deja se află acasă, iar familia îi acordă toată atenția de care acesta are nevoie. Mai trebuie spus că după operație, artistul nu are voie să facă mișcare timp de 5 săptămâni.

„Mi-a ajuns cuțitul la os, ca să zic așa, mai exact, bisturiul. Am ieșit vesel din operație. Am stat 2 nopți internat iar acum sunt acasă. Fericit că în sfârșit m-am operat. Așteptarea asta a fost cea mai grea.

Urmează 5 săptămâni în care nu am voie să pun piciorul jos însă nu mă sperie, am povestit toată procedura cu operația, într-un vlog pe care l-am postat, la cererea fanilor Survivor România.

Jorge a recunoscut faptul că i-a fost cam frică în timp ce mergea spre spital, însă odată ajuns acolo a învins emoțiile și cu ajutorul soției care i-a fost alături în cele două zile pe care le-a petrecut internat.

„Prima operație din viața mea! Eu nu m-am operat în viața mea! Ba da, m-am operat la ochi. Dar nu am avut niciun oscior, niciun deget, nimic, rupt… Râd că am emoții! Deci mâine dimineață, la prima oră am înțeles că sunt primul pacient, de-aia mă internează din seara asta…”, povestea Jorge din mașină, în timp ce se deplasa spre spital.