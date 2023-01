Ce a putut să vadă Cătălin Măruță în timpul operației: “Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă”

Cătălin Măruță a fost supus ieri unei operații de ligamente încrucișate la genunchi. Alături de vedeta Pro TV în tot acest timp a fost soția sa. Moderatorul celebru a mărturisit recent în mediul online cum se simte acum, dar și care este perioada în care va fi nevoit să dispară de pe micile ecrane. De asemenea, vedeta a subliniat și cum a decurs operația sau ce a văzut în timpul intervenției.

Cătălin Măruță și-a îngrijorat toți fanii cu anunțul ca va trebui să fie operat. Majoritatea oamenilor care îl iubesc l-au sprijinit până în ultimul timp cu mesaje deosebite. Cu toate astea, cea care a fost fizic lângă el până să intre în sala de operație a fost chiar soția sa.

Jurata de la emisiunea ,,Românii au talent” nu s-a dezlipit de lângă bărbatul pe care îl iubește deja de 16 ani. Prezentatorul Pro TV este acum din nou activ în mediul online și împărtășește cu fanii ,aventura’ sa.

Vedeta s-a filmat după ce s-a terminat operația și a fost dus în salon. El a mărturisit că nu i s-a făcut anestezie totală și a putut astfel să vadă întregul proces fără să simtă nimic. Cel din urmă a subliniat că este ,,foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, fără să simți nimic. ”

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul și povestea ce se întâmplă.

Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță, pe Instagram.