Jorge, peripeții de Crăciun cu Ramona, soția lui: “Ne certase duhovnicul. Ce ai, părinte?” VIDEO EXCLUSIV

Jorge și Ramona s-au căsătorit în urmă cu 10 ani, însă mutarea împreună a durat câteva luni. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Faimosul de la Survivor All Stars a dezvăluit că el și Ramona au fost certați de duhovnic pentru că nu făceau pasul de a locui sub același acoperiș. Fericitul eveniment a avut loc chiar de Crăciun, când au căzut de acord asupra unei locuințe pe care au închiriat-o și unde au petrecut următorii 5 ani.

Jorge ne-a explicat motivul pentru care partenera sa de viață, Ramona, nu îi este alături la diverse evenimente mondene, dar și de ce s-au mutat împreună după aproximativ 5 luni de la căsătorie.

Jorge: “Ramona nu își dorește să vină la niciun eveniment dacă se poate”

Cum s-a adaptat Ramona la viața mondenă? Te însoțește destul de rar la evenimente.

Ramona nu s-a acomodat niciodată la viața mondenă, încă negociem la ce evenimente vine. De fapt, ea nu își dorește să vină la niciun eveniment dacă se poate, dar, din când în când, o mai scot eu din casă, pentru că îmi place să o iau cu mine.

Să înțeleg că este timidă, nu îi place în lumina reflectoarelor?

Ea nu e o tipă timidă, pur și simplu nu îi place zona asta în care să stea camera pe ea, să fie nu știu cum, că trebuie să stea nu știu cum. Ea nu se simte confortabil când sunt ochii pe ea. Eu m-am obișnuit că eu asta fac de 20 de ani, dar nici nu pot să îi impun nimic, pentru că îi respect intimitatea și dorințele.

Cum era Jorge în urmă cu 10 ani, când practic a început povestea voastră de iubire?

Acum 10 ani eram cu mari emoții, venea primul Crăciun acum 10 ani, împreună. Parcă au trecut așa, nici nu știu cum au trecut 10 ani. S-au întâmplat atât de multe, dar totuși s-a trecut atât de repede. Nu știu, abia îmi amintesc așa lucruri care s-au întâmplat. Mai stăm seara în pat și ne mai aducem aminte de una alta. Trece totul foarte repede!

Jorge: “De primul Crăciun am făcut un heirup să ne mutăm împreună, pentru că ne căsătorisem în august”

Cum a fost primul Crăciun împreună? Ce i-ai cumpărat?

Știu că atunci de primul Crăciun am făcut un heirup să ne mutăm împreună, pentru că noi ne căsătorisem în august și locuiam separat.

Jorge: “Închiriasem undeva unde ca să stăm împreună, pentru că ne certase duhovnicul”

Cum adică locuiați separat?

Da, locuiam separat, eu la mine la apartament, soția mea la apartamentul ei. Mergeam la cină, o luam cu mașina, mergeam acasă la ea, cobora frumos, mergeam prin oraș, o plimbam, după care o lăsam acasă la ea și eu mergeam la mine. Pentru că eu nu voiam să mă mut la ea, ea nu voia să se mute la mine.

Am zis că la mine e prea mic spațiul, la ea e teritoriul ei, la mine e teritoriul meu. Nu, trebuie să ne mutăm undeva împreună și din august până în decembrie, noi asta am făcut, am căutat să ne mutăm împreună. Și s-a întâmplat fix de Crăciun și de Crăciun eram cu casa uite așa, întoarsă pe dos, dar eram fericiți că eram acasă.

Mă rog, închiriasem undeva unde să stăm ca să stăm împreună, pentru că ne certase duhovnicul. “Voi nu vă mutați odată?” Și noi eram bine. Ce ai, părinte? Că eu o iau, că mergem în oraș, mergem la film. “Nu, nu, nu, mutați-vă!”

Decât să cumpărăm ceva prost sau pe repede înainte, hai să închieriem undeva. Și am închiriat de am stat vreo 5 ani acolo. Mai mergeam eu la mine, îmi mai luam chestii, ea mai mergea la ea, își mai lua chestii, până când ne-am așezat.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu