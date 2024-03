Jorge a fost desființat la Pro TV, după eliminarea de la Survivor: ‘Ai fost în concediu medical, zero barat, n-ai tăiat nici morcovul’

Vezi și: Jador a fugit din junglă și a fost eliminat de la Survivor All Stars: ‘Este bipolar’. Daniel Pavel a anunțat clar: ‘Vei fi descalificat’

Și-au aruncat replici dure

Jorge nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat imediat replica, încercând la rândul lui câteva ironii.

„Hai, băiatul lui tata. Zi Mitrea. Nu am fost în vacanță, am fost la o competiție la care tu n-ai fost niciodată. Survivor All Stars a fost mult mai greu decât Survivorul normal. (…) Oamenii dispuși să aplice orice strategie să te destabilizeze și să te scoată din scenă. Mult mai greu sezonul ăsta din punct de vedere social.

Faptul că l-ai prezentat acum pe Cristi Mitrea… eu am făcut față la șase deodată. (…) Doi la zero pentru soția mea, în discuțiile cu Mitrea. Au existat chestii care s-au întâmplat și n-au fost discutate niciodată. Acel RMN”, a spus Jorge.

„Eu sunt invidios pe cineva care câștigă, eu sunt învățat să câștig, nu să stau la gard ca tine. Te-ai certat cu fetele pe tăiatul morcovului. (…) Tu n-ai voie să scoți All Stars pe gură. Tu ai avut două sezoane, în ambele ai căzut, ți-ai rupt ceva și ai venit acasă. Ai fost în concediu medical”, a mai continuat Cristi Mitrea.

Cristi Mitrea a fost amuzat și de faptul că Jorge voia să stea până în finala Survivor. Nu s-a lăsat deloc și a continuat să-l jignească pe solist.

„Voiai să stai până în finală. Îți prelungeai concediul medical. Cum ar arăta Jorge agitat? Se împiedică, cade. (…) La probe erai 0 barat, n-ai țintă, te împiedicai. La ce erai bun? N-ai ajutat nici echipa. N-ai tăiat nici morcovul. Nu-ți place să stai, dar juma de emisiune ai stat. Ți-au zis oamenii ăia să-l tai mărunt și tu l-ai tăiat rondele. (…) Următoarea emisiune, Jorge la Masterchef, cu mănuși din alea de armură”, a mai completat Crist Mitrea.