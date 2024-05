Cum arată fiul Andreei Berecleanu și al lui Andrei Zaharescu. Până și mama lui se miră de el

Cum arată fiul Andreei Berecleanu și al lui Andrei Zaharescu, la 19 ani? Petru a întrecut-o deja la înălțime pe mama lui celebră. Pe rețelele de socializare, fosta știristă de la Antena 1 a publicat câteva fotografii cu fiul ei, iar fanii au fost uluiți cât de mult a crescut băiatul.

Fiul Andreei Berecleanu s-a transformat într-un bărbat în toată regula! Fiul din prima căsnicie a fostei prezentatoare tv, Petru, îl moștenește pe tatăl lui, Andrei Zaharescu, la înălțime. În plus, cei doi seamănă ca două picături de apă! Înalt și cu alură de model, Petru este varianta mai tânără a celebrului său tată, care locuiește în prezent în Africa de Sud, cu actuala soție și fiul lor.

De curând, Andreea Berecleanu a publicat câteva imagini cu ea și băiatul ei, pe social media. Fanii au fost uimiți să vadă că Petru a crescut foarte mult în înălțime. Mama lui abia dacă reușește să îi ajungă acestuia doar până la umăr.

Se pare că fosta prezentatoare de la Observator are o relație specială cu copiii ei, Petru și Eva. Invitată în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, ea a relatat care cum se înțelege cu odraslele sale.

„Sunt lucruri speciale pentru mine. Sunt lucruri în continuă transformare. Copiii sunt prelungirea noastră în univers, aşa se spune. Sunt extrem de diferiţi şi totodată seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Şi taţii au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede. Am greşit ca mamă, cu siguranţă. Nu pot să-ţi dau un exemplu acum. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învăţat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învăţat să nu mintă. Eu detest minciuna şi mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învăţat că şi minciuna are rolul ei şi să nu mai fac o tragedie din asta. Eu mă bucur de procesul ăsta şi mă bucur că mă aşteaptă alte învăţături de la ei’, spunea Andreea Berecleanu, în podcastul lui Damian Drăghici.