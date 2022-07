Jojo are mari probleme de sănătate. Actrița a tras o sperietură zdravănă: “M-am aplecat în poziția corectă și a făcut crac” EXCLUSIV

Cătălina Grama Jojo este într-o formă invidiat și recunoaște că întotdeauna a fost preocupată de felul în care arată, întrucât este un aspect important al meseriei pe care și-a ales-o. De un an și jumătate, de când are probleme la coloană, actrița a fost nevoită să stea departe de sală. A reînceput însă antrenamentele sub atenta supraveghere a terapeutului său, care îi este și trainer.

Jojo are mari probleme de sănătate

Cătălina Grama Jojo este minionă și orice kilogram în plus se vede. Prin urmare, de ani buni, este atentă la alimentație. Recunoaște că este pofticioasă și că i se întâmplă să mai și trișeze.

“Dietă nu țin. Eu am început meseria asta la 14 ani și jumătate. Am trecut prin nenumărate diete și tot felul de regimuri din astea de menținere, slăbit. Nu mai, acum sunt într-un sistem în care așa trăiesc, mănânc cât pot eu de sănătos. Dacă încalc regula, pentru că o încalc de foarte multe ori, după, încerc să am o săptămână mai clean și să reintru în sistemul acela”, ne-a mărturisit ea.

Vedeta este complimentată și în anturaj pentru felul în care arată.

“Nu fac nimic mai mult față de ceea ce fac colegele mele. Practic le zic și tuturor prietenilor noștri care duc vieți absolut normale și obișnuite că asta vine cumva cu jobul. Este parte din jobul nostru să ne păstrăm o structură armonioasă și să arătăm bine”, a adăugat ea.

Cătălina Grama Jojo: “Am niște probleme lombare și cervicale”

În urmă cu un an și jumătate, actrița a descoperit problemele de sănătate, când practic nu a putut să se miște timp de două săptămâni.

“Nu am mai făcut sală în ultimii ani din cauza spatelui. M-am reapucat de antrenamente cu terapeutul care m-a ajutat cu spatele acum un an și jumătate. Am niște probleme lombare și cervicale și nu mai pot să mă antrenez așa, necontrolat, cum mă antrenam până acum. Mi-am ridicat copiii nonstop în ultimii ani, alte greutăți nu prea am ridicat. Să îți duci copilul pe un braț este o poziție greșită. Eu am reușit să-mi vătămez și un umăr așa, pentru că o tot duceam pe Zora numai pe brațul drept, pentru că era brațul meu puternic. Și mi-am rupt aici un mușchi și am avut de tras foarte mult. Când ai doi copii, îi iei în brațe. Cele care sunt mămici știu exact”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Cătălina Grama Jojo, care din toamnă va putea fi văzută la Pro TV, în serialul “Clanul”.

Prin urmare, actrița a decis să își facă exercițiile doar sub atenta supraveghere a specialistului, pentru a nu face vreo mișcare greșită, care i-ar putea crea discomfort ulterior.

“Am un terapeut bun, care m-a ajutat să trec peste acest episod. Am avut un blocaj destul de mare pe spate, acum un an și ceva și cu el mă voi antrena în continuare. Este și trainer și mă va antrena pe pilates și antrenament din ăsta funcțional, un pic de aerobic și un pic de greutăți, dar folosite cu cap, pentru că nu mai poți, după o anumită vârstă, să te apuci pur și simplu să alergi pe unde vrei sau să tragi de niște greutăți fără să ai mișcările controlate sau postura corectă. Poți să îți faci rău încheieturilor, spatelui”, a punctat ea.

Jojo: “Sunt niște protuzii, dar se țin sub control ca să nu se transforme în hernie”

Actrița a trecut recent printr-o sperietură din cauza spatelui, care i-a tras un mic semnal de alarmă. Scena s-a petrecut în căminul conjugal.