Motivul pentru care Jojo și-a schimbat culoarea părului pentru prima dată în viață. Ce se întâmplă cu vedeta EXCLUSIV

După ce ani la rândul a apelat la peruci de diferite culori și coafuri, Jojo a decis să renunțe la blond-ul care a consacrat-o în favoarea unui șaten ciocolatiu. Iar asta pentru un rol în cel mai nou serial produs de Pro TV, „Clanul”, care va avea lansarea în toamnă. Jojo a declarat în exclusivitate pentru Impact.ro că este pentru prima dată când își schimbă culoarea părului, iar familia a avut o reacție total neașteptată pentru ea în momentul în care a venit acasă de la coafor.

Cătălina Grama sau Jojo, așa cum o știe toată lumea, a surprins pe toată lumea în momentul în care a postat o fotografie cu ea cu o nuanță de păr cu totul diferită față de cum a obișnuit de-a lungul timpului. Șocul a fost cu atât mai mare atunci când a anunțat că nu este vorba de o perucă, ci că și-a vopsit părul.

„Nu mi-a venit nimic. Este pentru un proiect și va rămâne așa pe toată perioada proiectului. Este foarte posibil ca după să mă reîntorc la blond. Nu am vopsită așa niciodată. Eu practic am lucrat cu peruci la „Divertis” și cred că în perioada aia am mai fost așa șatenă, dar eu nu mi-am schimbat culoarea părului niciodată.

Întotdeauna am fost blondă, bine în diverse nuanțe, de la platinat, până la blond șampanie, ombre și așa mai departe, însă șaten nu am fost niciodată. E prima oară, la 41 de ani mi s-a întâmplat și asta”, a explicat Jojo pentru Playtech.ro, dezvăluind adevăratul motiv pentru care a ales această schimbare de look.