Johnny Depp, găsit inconştient în camera de hotel. Concertul The Hollywood Vampires din Budapesta a fost anulat

Este știrea momentului în lumea muzicală! Johnny Depp a fost găsit inconştient în camera sa de hotel din Budapesta, acolo unde avea de onorat un concert alături de Hollywood Vampires. Aceștia au fost nevoiți să anuleze de urgență evenimentul. Ce au spus medicii.

Actorul și cântărețul de renume mondial Johnny Depp, se află în prezent în turneu prin Europa, alături de trupa Hollywood Vampires. Artiștii trebuiau să concerteze la Budapesta, Ungaria, pe 18 iulie, însă, chiar înainte de spectacol, ei au fost nevoiți să anuleze show-ul după ce cântărețul în vârstă de 60 de ani a fost găsit inconștient în camera sa de hotel.

Potrivit unor informații apărut în presa maghiară, Johnny Depp și-ar fi pierdut cunoștința în camera de hotel din cauza unei supradoze de droguri sau alcool, astfel că a fost nevoie de intervenția medicilor. Știrea a făcut rapid înconjurul lumii, iar pe conturile de pe rețelele sociale ale grupului Hollywood Vampires a apărut următorul mesaj:

Arena unde urma să aibă loc concertul trupei era plină de fani nerăbdători, unii care au călătorit sute de kilometri pentru a vedea spectacolul, dar nu a fost să fie.

La scurt timp, pe Twitter a apărut o poză cu Johnny Depp, care ar fi fost văzut consumând alcool cu doar puțin timp înainte de anularea concertului din Budapesta.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again 🥴 pic.twitter.com/tp9QQ4odRB

— chateau bunny ❄️ (@cocainecross) July 18, 2023