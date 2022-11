Jean Paler este disperat din cauza facturilor. Ce pățește încă din luna mai: „Îmi e foarte frică”

Facturile de energie electrică au supărat foarte mulți români în ultima perioadă. Totul a început odată cu liberalizarea prețului la energie. Începând de atunci, mulți au primit facuri uriașe, iar alții nu au mai primit deloc facturi. În această situație se găsește și actorul Jean Paler, căruia îi este acum frică.

Românii stau cu sufletul la gură în așteptarea facturilor din această iarnă. Printre cei speriați de valoarea facturilor care vor veni se numără și cunosctutul actor Jean Paler, care se confruntă și cu probleme de sănătate.

Actorul de 69 de ani spune că nu a mai primit facturile de curent electric de câteva luni. Astfel, Jean Paler dezvăluie că chiar îi este frică de ce-i va veni de plată. A făcut solicitări către furnizor, dar nu a primit niciun răspuns până acum.

Fac foarte multă economie, pentru că nu mi-au venit facturile din luna mai. Realizați când vor veni câți bani am eu de plată? Îmi e foarte frică, am trimis mail-uri, am scris, i-am rugat, dar nu te bagă nimeni în seamă. Suntem degeaba, suntem ai nimănui”, a declarat Jean Paler, conform Antena Stars .

În afară de problema cu facturile de curent electric, Jean Paler se confruntă și cu probleme de sănătate, dar chiar și așa celebrul actor, în stilul său, spune că nu vrea să îl pună pe drumuri pe preot prea curând.

„Sunt bine cu sănătatea. Funcționez pe un principiu: nu vreau să dau de lucru la preot încă vreo 10-15 ani de acum încolo. Am familia care are grijă de mine, restul mă descurc eu, încă nu am căzut atât de jos să nu pot să fac treabă și nici nu mă las. Am ambiția de a nu mă lăsa”, a mai spus Jean Paler.