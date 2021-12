Jean Paler are probleme la final de an. Artistul petrece sarbatorile acasa, la Sinaia, dar un mare regret. El nu a fost invitat la niciun program de Crăciun și Revelion, deși spune că este în formă și poate să se urce pe scenă. La 69 de ani, actorul se consideră dat la o parte din industrie, spunând că nu îl mai cheamă nimeni la televizor și lumea a uitat de el.

Jean Paler locuiește de 15 ani la Sinaia, acolo unde își petrece și sărbătorile de iarnă. El are câteva probleme de sănătate cu care se luptă de câțiva ani. Chiar și așa, el spune că este în stare să joace în spectacole, dar nu a primit nicio ofertă de Crăciun și Revelion.

Jean Paler, supărat pe final de an

El a avut mai multe spectacole în 2021 pe litoral, pentru a își crește veniturile, iar anul acesta a fost puțin mai bun decât precedentul, din punct de vedere financiar.

„Anul acesta am cântat o lună de zile la mare și, pentru mine, a fost un pic mai bine decât anul trecut… ca public, ca toate… Sunt puțin răgușit. Am băut un suc rece. Am petrecut de ziua mea cu ai mei, au făcut un drum la mine. Seara am urcat pe scenă la Sala Palatului. (…) Nu am primit nicio ofertă (n.r. de Sărbători), nicio chemare, dar sunt bun de muncă și de spectacole. Acum e prea târziu să mă mai cheme cineva. Sâmbătă e Crăciunul, cine să mă mai cheme? Peste o săptămână Revelionul, iar eu stau acasă, nu prestez! Unii aduc DJ și nu mai angajează artiști! Am vorbit și cu mai mulți colegi de-ai mei și mulți dintre ei stau acasă anul acesta. Aștept botezuri, cumetrii, divorțuri… Unii serbează și divorțurile! Poate mă împac eu bine cu mireasa și plec cu ea! a declarat Jean Paler pentru Click!

Actorul are probleme cu inima

El are probleme cu inima și ia tratament recomandat de medici. În plus, are și câteva intervenții pe cord și doctorii i-au montat câteva stenturi.