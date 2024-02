Jean Gavril va deveni din nou tată. Ce nume va avea copilul: „Momentan e singurul la care am fost de acord amândoi” VIDEO EXCLUSIV

Jean Gavril și soția lui, Bianca, vor deveni pentru a doua oară părinți la primăvară. Cuplul a aflat sexul bebelușului și a căzut de acord asupra numelui. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fostul concurent de la America Express ne-a spus că și-a pregătit fiica pentru venirea bebelușului, termenul estimat fiind luna mai, în jurul Paștelui. În ceea ce privește numele ales, Jean și Bianca și-au dorit un nume românesc.

Jean Gavril și Bianca au o fetiță, Eva, în vârstă de 2 ani și jumătate, pe care o crescut-o singuri, apelând la ajutorul bunicilor doar în cazuri excepționale. Dacă inițial, artistul se vedea tată de fete, în prezent este extrem de fericit și nerăbdător să-și cunoască băiatul.

Vă măriți familia, când urmează să vină bebelușul?

Mă rog, Bianca nu uită pentru că ei îi este puțin mai greu, pentru că are burtica. Și ea mi-a spus că e un pic mai greu să se bucure de cea de-a doua sarcină, pentru că o avem deja pe Eva și Eva este toată ziua: joacă, joacă, hei, hei!

Frățior sau surioară va avea Eva?

O să avem un băiat, ceea ce mi se pare super tare. Eu, personal, după ce am avut-o pe Eva, am fost convins că îmi doresc încă o fată. Și eram: mamă, dacă am avea încă o fată, aș fi cel mai fericit.

Însă am stat și m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că e mai bine să fie băiat, pentru că o să crească și trebuie să am și eu cu cineva la 18 ani, să am și eu un băiat cu care să mă dau cu motocicleta, cu care să beau un șpriț. E perfect așa.