Jean Gavril, dezvăluiri după 8 ani de colaborare cu Smiley: “Mi s-a confirmat tot ceea ce credeam despre el” VIDEO EXCLUSIV

Jean Gavril a avut norocul să se nască într-o familie de artiști și să își transforme pasiunea în job. Cu un tată violonist și mama profesoară de pian, acesta a descoperit de mic tainele notelor muzicale. În interviul exclusiv acordat Playtech Știri, artistul a spus că parcursul său profesional a avut la bază pe de o parte noroc, pe de altă parte și oamenii potriviți alături.

Până să ajungă în Capitală și să înceapă serios să facă muzică, Jean Gavril a bifat primele experiențe în orașul natal. A făcut parte din corul liceului Mircea cel Bătrân din Constanța și a cântat în diferite trupe de cover-uri. Întâlnirea cu Smiley a fost de bun augur, drept dovadă Jean Gavril este în continuare la casa de producție a antrenorului de la Vocea României.

Cum l-a cunoscut Jean Gavril pe Smiley

Anul 2014 marchează debutul lui Jean Gavril în industria muzicală, cu piesa Nebun de legat, lansată împreună cu casa de discuri Roton. Ulterior, artistul a bătut palma cu Smiley la Haha Production, unde este și în prezent. Pe plan personal, artistul este căsătorit și are o fetiță, el și Bianca urmând să devină în acest an pentru a doua oară părinți.

Playtech Știri: Care au fost oamenii care ți-ai făcut bine la început de drum?

Jean Gavril: În primul rând, părinții mei, care m-au ajutat toată viața și probabil mă vor ajuta întotdeauna, lucru pentru care le sunt recunoscător forever.

De-a lungul timpului, mi-am dat seama că poate doar am fost norocos și optimist, și așa am atras în jurul meu oamenii potriviți la momentul potrivit. Așa au apărut și oamenii de la casa de discuri, de la Roton, apoi Smiley cu Haha Production. În calea mea, cumva, au apărut mereu oamenii de care aveam nevoie.

Cum a fost întâlnirea dintre tine și Smiley?

A fost în Piața Lahovari, la o lansare de piesă. Era prima piesă a lui Mario Fresh și atunci l-am cunoscut pe Smiley. Domnul Muraru de la Roton mi-a făcut cunoștință cu Smiley.

Jean Gavril: “Părerile lui Smiley întotdeauna au reprezentat un etalon pentru mine”

Cum este Smiley?

Îl știu de o viață, eram fanul lui. Mi s-a confirmat tot ceea ce credeam despre el, adică e ca un soare, radiază și emană o energie foarte bună și, evident, atrage alți oameni care au același tip de energie bună.

În prezent ești la casa lui de producție?

Da, am semnat cu Smiley din 2016. Am avut baftă să fiu, după ce am semnat contractul cu Smiley, invitat de el să merg în turneul național pe care l-a avut. Am fost în trupa lui din deschidere în 9 orașe. A fost foarte drăguț.

De-a lungul timpului, au existat păreri diferite între tine și el, pe plan muzical? Cum ai gestionat situația?

Mereu am avut păreri diferite, pentru că suntem foarte diferiți noi, însă întotdeauna am ascultat sfatul lui, nu l-am și pus în practică. Dar părerile lui întotdeauna au reprezentat un etalon pentru mine și, de obicei, avea dreptate.

