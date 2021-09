Jamila, amenințată grav pe internet: ‘Geanino, te prind pe stradă, nu te mai recunoaște nici mama ta

Jamila trece prin momente cumplite de când a fost amenințată cu bătaia și chiar cu moartea. Tânăra care a cucerit internetul cu rețelele ei senzaționale a făcut totul public pe rețelele de socializare. Ce mesaje tulburătoare a primit, în ultimele două zile.

Faimoasa Jamila se teme pentru viața ei, după ce a fost agresată verbal și a primit mai multe amenințări în mediul online. Recent, vedeta blogului „Jamila Cuisine” a postat câteva mesaje îngrozitoare pe care le-a primit din partea unor internauți, care au amenințat-o cu bătaia.

Tânăra s-a arătat extrem de îngrijorată de faptul că a primit două mesaje înfiorătoare din partea a două persoane care i-au comentat la unul dintre clipurile urcate pe canalul ei oficial de Youtube.

Geanina Avram Staicu, cunoscută publicului român sub numele de Jamila, a împărtășit drama prin care trece cu urmăritorii ei de pe Facebook, fiind revoltată de felul în care anumiți internauți trimit mesaje agresive și amenințătoare la adresa creatorilor de conținut.

Celebra vloggeriță a tras un semnal de alarmă și a apelat la simțul civic al oamenilor, sfătuind românii să fie mai atenți și să se ocupe de educația copiilor lor, Jamila bănuind că agresorii ar fi minori.

„Internetul naste monstri! Acesta este al doilea comentariu de amenintare pe care il primesc in 24 de ore. Veti spune ca sunt copii si ca scriu si ei ca sa epateze. Da, sunt copii, dar sa scrii asa ceva unui adult pe care nu-l cunosti doar pentru distractie mi se pare oribil, groaznic! Amenintarile de tipul acesta reprezinta infractiune si se pedepsesc conform legii!

Copiii care au acces la internet ar trebui supravegheati, chiar daca sunt mari. Apoi ar trebui EDUCATI! Educati ca sa nu se mai comporte asa, ca sa nu mai lase nimanui mesaje de tipul asta! Sunt mama si ma ingrozesc!

Ma ingrozesc sa vad ce fel de generatie vine din urma si cum, in loc sa evoluam, involuam! Educatia! Educatia de acasa, cei 7 ani de care se tot vorbeste! Nu e ok sa ameninti, nici macar in gluma! Nu e ok sa folosesti internetul in felul asta! Nu e ok sa toleram asa ceva!”, a scris Jamila pe pagina sa oficială de Facebook.