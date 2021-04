Jador și Zannidache, scandal monstru la Survivor. Ce se întâmplă acum, după eliminarea Anei Porgras

Nou scandal în tabăra Faimoșilor! Jador și Zanni au iscat un alt scandal monstru. Ce se întâmplă acum între cei doi coechipieri? Totul a pornit de la eliminarea șocantă a Anei Porgras.

Survivor România 2021: scandal între Jador și Zanni

Zanni a decis să se răzbune pe Jador după ce votul lui a contat atât de mult în ultima seară de eliminare. Faimoșii au pierdut un concurent bun, lucru de care au fost șocați până și cei din tabăra adversă.

Se pare că abia acum începe războiul titanilor în competiție, după ce protejatul lui Alex Velea și-a pierdut singurul confident. Telespectatorii au fost și ei surprinși de propunerea cântărețului de manele și de dezvodământul Consiliului de Eliminare de duminică seară.

Reacția lui Zanni a spus totul atunci când Daniel Pavel a anunțat eliminarea fostei campioane la gimnastică. Astfel, show-ul a ajuns să privească două tabere diferite în echipa roșiilor. Una din ele îl detestă pe Jador pentru nominalizarea făcută, iar alții îi iau apărarea și susțin că cel din urmă s-a bazat pe faptul că publicul o va vota și că nu va ieși din emisiune.

Ce a spus Jador la Consiliul de Eliminare?

„Nu ma mai simt singur, simt ca am din nou putere cu ei, ma bucur ca au vazut ca am luptat si am ramas pentru ei. Recunosc ca ma chinui, au dreptate, poate sunt a sasea roata de la caruta, dar ajut echipa chiar si intr-un picior. Votul meu nu este unul corect si adevarat.

Pe oricine as vota nu ar fi corect, nu mi-as dori sa plece nimeni, insa trebuie sa aleg pe cineva si cei de acasa sa vada ca sunt foarte buni cu totii si sa ramana doar unul din ei.

Au venit si mi-au spus ca Culita a pierdut sapte puncte azi. Era un mod indirect de a-mi sugera sa-l votez. Imi pare rau, dar nu sunt corect. O votez pe Ana chiar daca este foarte buna”, a dezvăluit el în seara în care liniștea a apus definitiv pentru tabăra vedetelor.