Jador se retrage din muzică! Anunțul trist din această seară, este în spital

Îndrăgitul cântăreț de manele, Jador se retrage din muzică. Anunțul a fost făcut chiar de către artist pe pagina sa de Instagram. Se pare că artistul se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Jador a postat mai multe poze care i-a îngrijorat pe fanii acestuia. Aflat pe patul de spital, acesta a făcut un anunț îngrijorător. Problemele de sănătate l-au determinat pe artist să-și încheie cariera muzicală. Jador susține că a luat această decizie după ce s-a consultat cu întreaga sa echipă.

Chiar dacă se retrage din muzică, acesta a declarat că va scoate încă câteva piese pe care le are pregătite. Mai mult, acesta a precizat că, dacă starea de sănătate îi va permite, acesta se va mai ține câteva concerte. Din mesajul postat de acesta, cântărețul a dat de înțeles că starea sa este una gravă.

”Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023

Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite ….pentru jadorasii mei!

Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă!

ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞!

In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastra!”, a fost mesajul postat de artist pe Instagram.