Câţi bani câştigă Jador, Jean de la Craiova sau Bogdan de la Ploiești de la primării. Sumele cerute nu sunt deloc mici

În fiecare an, primăriile organizează spectacole pentru diferite momente importante, precum zilele orașului sau comunei. De cele mai multe ori, artiștii chemați să cânte sunt cei care se bucură de cei mai mulți fani în perioada respectivă. Sumele cheltuite pe aceste concerte nu sunt mici deloc.

Primăriile din țară cheltuiesc mii de euro pentru a aduce maneliști cunoscuți să cânte cu ocazia sărbătorilor locale. Unele administrații sunt foarte sărace, însă tot dau mii de euro pentru ca diferiți artiști, precum Jador, Bogdan de la Ploiești sau Jean de la Craiova, să cânte circa o oră.

O comună din Tulcea cu aproape 1.500 de locuitori a atribuit, pe data de 17 mai, un contract în valoare de 25.684 de lei, adică circa 5.200 de euro, către firma Caro Music & Events SRL.

Contractul spune că firma va pune la dispoziția clientului servicii susținute de Bogdan de la Ploiești cu stick, durata prestației fiind de 45 de minute, iar suma cuprinde onorariul, transportul și taxele. În această sumă nu intră cazarea și masa pentru artist și staff. Concertul manelistului va avea loc pe data de 20 august, de ziua comunei Valea Teilor.

Sezonul nunților este în toi, iar unii dintre cei mai apreciați și râvniți artiști este Florin Salam pentru astfel de evenimente. Vedete își onorează toate obligațiile, iar manelistul are tarife personalizate pentru fiecare eveniment.

Anul trecut, Florin Salam cerea sume cuprinse între 5.000 de euro și 10.000 de euro, fără a lua în calcul dedicațiile. Artistul putea pleca chiar și cu 20.000 de euro dacă invitații aruncau cu bani.

Pasiunea lui Florin Salam pentru muzică a luat naștere de când era mic. Obișnuia să meargă cu lăutarii la nunți și la diferite evenimente, iar la școală mergea doar de frica mamei.

„Nu-mi ardea de școală, dar mă duceam să nu mă bată mama! Mă împrietenisem cu lăutarii din Berceni, mă țineam după ei. Am ajuns cântăreț prin chin, nedormire, am plâns mult. Mă duceam cu tata la nunți și mă băga și pe mine să cânt, să fac un ban, luam 400-500 de lei, iar mama avea 800 de lei salariu, că muncea. Prinsesem gustul banilor parfumați, ce să mă mai duc la școală? Am făcut și năzdrăvănii, jucam barbut pe surprize (n.r. – de la guma de mestecat). Le câștigam și le vindeam la ăia mai bogați. Și-mi luam blugi și pulovere turcești.”, a mărturisit Salam în podcastul lui Damian Drăghici.