Jador, pus la colţ de ceilalţi concurenţi de la Survivor All Stars. I s-au adus acuzaţii grave: „O palmă peste faţă să se trezească”

Ediția de miercuri, 7 februarie 2024, de la Survivor România All Stars 2024 a fost plină de tensiuni între concurenți. Subiectul discuțiilor agitate a fost, din nou, Jador. Cântărețului de manele i s-au adus acuzații grave. „O palmă peste faţă să se trezească”. Foto

Jador se află din nou în mijlocul tensiunilor de la Survivor România All Stars 2024. Cântărețul de manele este la cuțite cu unul dintre membrii echipei sale, nimeni altul decât Zanni, câștigător al sezonului 2 al concursului difuzat pe micile ecrane de Pro TV.

Se pare că sentimentele dintre Jador și Zanni nu se transformă în unele mai bune, însă pe măsură ce conflictul se adâncește, de suferit au colegii lor. Nu numai cei din echipa Faimoșilor, ci și Războinicii, potrivit lui Robert Moscalu, care îl consideră pe artist un om arogant.

Părerea lui Robert Moscalu este împărtășită și de Alexandra Duli, care le-a făcut Faimoșilor o propunere neașteptată, recunoscând că strategia ar prinde bine și Războinicilor. Concurenta le-a propus colegilor să nu îl mai ia atât de în serios pe Jador și să îl voteze eventual pentru eliminare.

Ce au de împărțit Jador și Zanni? Ei bine… nimeni nu știe exact. Zmărăndescu este de părere că nici cântărețul de manele nu ar ști concret ce are de împărțit cu colegul său. Luptătorul susține că de la o glumă între cei doi, făcută la începutul competiției, s-a ajuns la lucruri foarte serioase.

Nici Jador, dar nici Zanni nu știu să ierte, este părerea lui Zmărăndescu, care nu vrea să se implice direct în conflict. De altfel, Cătălin Moroșanu a explicat că toată echipa Faimoșilor este neutră în scandalul dintre cei doi rivali. Cum o să-și rezolve problemele este, se pare, treaba lor.

„Vreau să se înțeleagă că nu e okay să ne luăm pâinea de la gură, pentru că nu mai suntem copii. Eu am o vârstă, el are o vârstă, nu? Nici nu i-am furat nevasta, nu i-am dat în cap, nici nu i-am făcut nimic! Ce problemă are el cu mine?! Ce i-am făcut eu?!”, s-a exprimat Jador.