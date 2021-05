Jador, probleme cu Poliția în centrul Capitalei. Ce a pățit fostul concurent de la Survivor România

Jador a atras atenția tuturor după ce a fost oprit de polițiștii din București. În trecut cântărețul s-a mai confruntat cu amenzi și chiar a avut permisul supendat, așa că toată lumea a fost curioasă să afle ce a pățit acum fostul concurent de la Survivor România.

Jador a ajuns din nou față în față cu poliștii din Capitală. Vineri, în jurul prânzului, bolidul cântărețului a fost oprit de doi agenți. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru nu trebuie să îi îngrijoreze pe fanii ce știu că acesta a mai avut probleme cu legea în trecut, mai ales pentru că a fost vorba de un simplu control de rutină.

Artistul a confirmat ulterior această versiune și și-a calmat admiratorii ce au crezut că s-a întâmplat ceva după ce el a fost surprins de un alt șofer din trafic. De asemenea, surse din Poliție au dezvăluit pentru Cancan că a fost vorba de un simplu control de rutină și nu a existat vreo sancțiune.

”M-a oprit pentru un control de rutină, absolut nimic altceva. Am fost OK, m-a salutat, l-am salutat și am plecat”, spune Jador. L-am văzut pe cel care mi-a făcut poză, era în spatele meu. Nu am fost niciodată prins așa, dar toate au un început.”, a spus cântărețul pentru publicația menționată mai sus.